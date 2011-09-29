-Çalışanlarla ilgili düzenlemelere protesto İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beyoğlu'nda KESK, DİSK, Tabipler Odası ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, çalışanlarla ilgili yasal düzenlemeleri meşaleli yürüyüşle protesto etti. Galatasaray Lisesi önünde toplanan göstericiler, ''Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz'' yazılı pankart açarak, bir süre slogan attı. Daha sonra ellerindeki meşaleleri yakan gruptakiler, kortej oluşturarak İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel, temsil ettikleri sınıf ve kesimler açısından Türkiye'de yaşam koşullarının her zaman zor olduğunu belirterek, şu ana kadar, halkının mutluluğunu, refahını, esenliğini düşünen ve bunları politikalarının merkezine alan bir hükümetle yönetilmediklerini iddia etti. Anayasa referandumu sürecinde kamu emekçilerine, toplu sözleşme düzeni getirileceğinin söylendiğini kaydeden Adıgüzel, şöyle devam etti: ''Oysa gündeme getirilen 4688 sayılı yasadaki değişiklikle, bırakın toplu sözleşmeyi, kamu emekçilerinin grev hakkı bile engellenmektedir. özel istihdam büroları ile emekçiler köleleştirilmeye, torba yasa ile emekçilerin sürgün edilmesine yasal kılıf uydurulmaya, ulusal istihdam stratejisi adı altında kıdem tazminatları kaldırılmaya, emek değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.'' Adıgüzel, tüm emekçileri ''eşit, özgür, demokratik Türkiye'yi yaratmak'' için 8 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek mitinge katılmaya çağırdı.