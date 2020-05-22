Çalışanların ortalama kazancı yılın ilk üç ayında enflasyonun üzerinde artmış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde çalışanların kazançlardaki değişimi gösteren Türkiye İstatistik Kurumu “Brüt ücret-maaş endeksi”, 2020 yılı I. çeyreğinde (Ocak, Şubat, Mart) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,7 yükseldi.

Mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 11.8 olarak açıklanmıştı. Enflasyondan arındırıldığında brüt ücret-maaş endeksinin kazançlarda yaklaşık 4.5 puan reel iyileşmeye işaret ettiği görülüyor.

Çeyreksel bazda yüzde 4

Bir önceki üç aya göre ise brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,3 yükseldi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi ise 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,6, inşaat sektöründe yüzde 15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 artış gösterdi.