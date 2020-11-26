Çalışanların ofise dönüşü 2021 sonunu bulabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden yükselmesiyle birlikte, çalışanların endişeleri artarken, eOfis Kurucu Ortağı Özkan Kaliç, "Araştırmalar çalışanların yüzde 30’unun 2021 yılının sonuna kadar ofislerde yarı zamanlı çalışacaklarını gösteriyor. Ofislere tam anlamıyla dönüş 2021’in sonunu bulabilir" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomi ve çalışma hayatı üzerindeki etkisi devam ediyor. Virüsün dünya çapında etkisinin artmasıyla birlikte şirketler, çalışanların evlerinden çalışmalarına imkân veren uzaktan çalışma sistemine dönmüştü.



Çalışanlar, son dönemde artan vaka sayılarıyla güçlenen ikinci dalga senaryolarının da etkisiyle eski ofis düzeninde çalışmaya sıcak bakmıyor. eOfis’in incelediği WF Poly Hybrid Working Raporu’na göre; çalışanların yüzde 30’unun 2021 yılının sonuna kadar tam zamanlı olarak ofislere dönmek istemediği belirtiliyor.

Covid-19 ile birlikte değişen çalışma şeklinin artık kalıcı hale gelmesini beklediklerini kaydeden Kaliç, özellikle uzaktan çalışma imkânı olan şirketlerin pandemi bitse de uzaktan çalışmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

"Şirketler evden çalışmaya geçiş yapacak"

Kaliç, bazı şirketlerin uzaktan çalışma sistemine çabuk adapte olduğunu belirterek, "Yakın gelecekte daha fazla şirket, uzaktan çalışma sistemine dahil olacak. Çalışanlar tarafından da sevilen hibrit çalışma sistemi çoğu sektör tarafından uygulanacaktır.



Önümüzdeki dönemde işverenlerin yüzde 68'inin gelecekte daha geniş, daha esnek evden çalışma politikalarına geçiş yapacak. Şirketlere maliyet çalısından büyük kârlılık getiren hem uzaktan hem de ofisten çalışma imkânı getiren hibrit çalışma sistemi yakın geleceğin yıldızı olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzaktan çalışmada ön yargılar kırıldı"

Pandemiyle birlikte geleneksel çalışma sisteminin işlevselliğini hissedilir oranda kaybettiğini belirten Kaliç, "İş dünyasında bir değişim görülüyor. Salgın sürecinde ilk kez uzaktan çalışmaya başlayan şirketler mekandan bağımsız veya hibrit çalışma modelini benimsemeye başladı. Ayrıca uzaktan çalışma modeline yönelik önyargılar, özellikle verimlilik noktasında epey kırıldı.



Ek olarak ulaşım giderleri ve yolda geçirilen sürenin ortadan kalması da şirketlerin lehine sonuçlar verdi. Böylece 15-20 kişiden 100-150 kişiye kadar olan ve dijital imkânlarla uzaktan yönetilebilen ekipler için uzaktan çalışma modeli daha anlaşılabilir ve uygulanabilir hale geldi" diye konuştu. (DHA)