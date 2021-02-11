Çalışanların maaş artışında hayali yüzde 24.1, beklentisi yüzde 12.4; işverenin planı yüzde 14.2

Kariyer.net’in Curiocity iş birliğiyle gerçekleştirdiği “2021’in Nabzı: Beyaz yaka çalışan ve işverenler neler bekliyor?” araştırmasının sonuçları yayınlandı. 4 bini aşkın çalışan ve 830 işverenle yapılan araştırmada, çalışanların hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olduğu; buna karşılık 2021 yılı için tahmin ettikleri ücret artış oranının yüzde 12,4 olduğu ortaya çıktı.

Diğer yandan, işverenlerin yarısı pandemiden olumsuz etkilendiklerini belirtse de 2021 yılı için çalışan sayısında artış yapmayı planlayan şirketlerin oranının yüzde 44 olduğu görüldü.

Her 10 çalışandan sadece 4’ünün işinden memnun olduğu görülen araştırma sonucuna göre, çalışanların en büyük beklentileri geçen yıl olduğu gibi ‘tatmin edici maaş ve prim sistemi’ oldu.

2021 için beklentiler: Hayaller ve gerçekler farklı

Çalışanlar 2021 yılı için hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olacağını söyleseler de 2021 yılı için öngördükleri ücret artış oranının ortalama yüzde 12,4 olması dikkat çekti. İşveren penceresinden bakıldığında ise 2021 yılı için çalışanlara yapılması planlanan ücret artış oranı ise ortalama yüzde 14,2.

Araştırma sonuçları hakkında bir değerlendirme yapan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Bu araştırma ile çalışanlar ve işverenlerin 2021 yılı maaş ve yan hak beklentilerini ve planlarını anlamayı amaçladık. Araştırmaya katılan işverenlerin yeni istihdam planları ve maaş artışına ilişkin olumlu açıklamaları bu yıl için umut vadediyor. Çalışanların hayallerindeki maaş artış oranı ile işverenlerin yapmayı düşündükleri oran arasındaki fark ise 2021’de beklentilerin tam olarak gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor” dedi.

Maaş artışı mevcut iş yerinde devam etmede etkili

Araştırmaya katılan her 10 beyaz yaka çalışandan 6’sı, mevcut maaşından memnun olmadığını bildirirken, çalışanların sadece yüzde 15’i, aldığı maaşla rahatlıkla geçinebildiğini belirtiyor.

Her 10 çalışandan 6’sı maaş artışının mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmelerinde etkili olduğunu da belirtiyor. Bu yıl istenilen maaş artışı alamayan adayların yüzde 70’i, daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor.

Çalışanların beklentisi “tatmin edici maaş ve prim sistemi”

Her 10 çalışandan 6’sı, önümüzdeki 6 ay içerisinde iş değiştirmeyi düşündüğünü de belirtiyor. Bu düşünceyi tetikleyen temel nedenin ücret ve yan hakların mevcut durumda yetersiz kalması olduğu belirtiliyor. İş değiştirmeyi düşünenlerin maaş artışı beklentisinin ise ortalama yüzde 30 oranında olduğu görülüyor.

Adayların yeni işlerinden / çalıştıkları işten beklentileri sorulduğunda; birinci sırada en yüksek puanla “tatmin edici maaş ve prim sistemi” geliyor. Bunu “yükselme olanağı / kariyer olanakları” ve “motive edici çalışma ortamı” takip ediyor.

2021 için yeni istihdam planları gündemde

İşverenlerin yüzde 46’sı şirketlerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. Araştırma sonuçlarına göre; pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten şirketlerin çoğunun (yüzde 51) kısa çalışma ödeneği aldığı görülüyor. Ayrıca şirketler, sağlık problemleri nedeniyle iş süreçlerinin aksadığını, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ekonomik sıkıntı çekildiğini ve çalışanlara ücretsiz izin kullandırmak durumunda kalındığını da belirtti.