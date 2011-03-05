-ÇALIŞANLARIN KORKULU RÜYASI DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Türkiyede'ki çalışanların en büyük kabusunu işe gidiş ve gelişlerde araçlarını dikkatsiz ve tehlikeli kullanan sürücüler oluşturuyor. İş yeri çözümleri konusunda dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Regus'un yaptığı anket, Türklerin işe gidiş ve gelişlerde yaşadıkları en büyük kabusun, araçlarını dikkatsiz ve tehlikeli kullanan sürücüler olduğunu gösterdi. Çalışanların işe geliş ve gidişlerde yaşadıkları diğer sorunlar arasında; yollarda sürücülerle yaşanan yol verme kavgaları, sürücülerin kaba ve tacizkar davranışları ile toplu taşım araçlarındaki rahatsız edici kokular da yer alıyor. İşyerlerine gidiş gelişlerde trafikte karşılaştıkları bu sorunlardan olumsuz yönde etkilendiklerini ve motivasyonlarının düştüğünü belirten çalışanlar, trafikteki sorunları üretkenliklerini ve iş tatminlerini olumsuz etkileyen unsurların başında sayıyorlar. Anket, Türkiye'de mesailerine zamanında ve sorunsuz bir şekilde yetişmek isteyen çalışanların günde 45 dakikadan daha fazla süreyi yolda geçirmek durumunda kaldıklarını da ortaya koydu. Regus'un Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Gürtler yaptığı açıklamada, ''Bu anketten çıkan sonuçlara göre, tehlikeli araç kullanımı ve trafikte meydana gelen yol kavgası çalışanlar için ciddi bir stres ve endişe kaynağı'' dedi. Trafik sıkışıklığı, her gün kullanılan yolların çeşitli sebeplerden trafiğe kapatılması ve bunun kullanıcılarla paylaşılmamasının da ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Gürtler, ''Tabii ki, çalışanların iş üretme yeteneği, motivasyonu ve mutluluğu üzerinde olumsuz etkisi olan tüm bu gerginlik kaynaklarını daha minimuma indirmek söz konusu olabilir. Regus olarak bizler de tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de esnek iş yeri ve saatlerinin kullanımını destekliyoruz'' ifadesini kullandı.