-ÇALIŞANLARA KEY MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 1.3 milyon kişilik yeni listenin hazırlandığını bildirdi. Sayın, yaptığı açıklamada, kurumların Mart ayından sonra gönderdiği bilgiler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyon 309 bin 284 hak sahibini kapsayan bir liste hazırlandığını ve bunun Emlak Konut GYO'ya gönderildiğini söyledi. Liste kapsamındaki kişilere 282 milyon lira KEY parası ödenmesinin öngörüldüğünü kaydeden Sayın, ''Emlak Konut GYO'nun gerekli incelemeleri yapmasından sonra listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ödemelerin bu ay içinde yapılmasını bekliyoruz'' dedi. Halen Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimi'nin, TC kimlik numarası çakışan 203 bin 445 kişilik bir liste üzerinde çalıştığını da açıklayan Zeki Sayın, ''Bu hatanın giderilmesi için çalışıyoruz. Sanıyorum en az 100 bin kişinin sorunu çözülebilecek. Bu durumda, ödeme yapılacak kişi sayısı 1,5 milyona yaklaşabilir'' diye konuştu. Son yayımlanacak liste ile birlikte ödeme listesi yayımlanan KEY hak sahibi sayısının 12 milyona yaklaştığına dikkati çeken Sayın, ''Şimdiye kadar listede yer alan kişi sayısı 11 milyon 786 bin 921 oldu. Ancak ödeme rakamları giderek azalıyor. Ödemelerin büyük bölümü tamamlandı'' dedi. Listenin yayımlanmasından sonra, listede yer almayan ancak hak sahibi olduğunu düşünen kişilerin Tasfiye Halindeki Emlak Bankası ile değil, en son çalıştıkları kurum ile bağlantı kurması gerektiğini vurgulayan Sayın, KEY biriminin sadece kendisine ulaşan bilgi ve belgeler üzerinde işlem yaptığını kaydetti. Hatalı listelerin kurumlara iade edildiğini anlatan Sayın, kurumlardan gelen bilgilere göre 3 ayda bir yeni liste yayımlanacağını hatırlattı. KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında, en son Resmi Gazete'nin 21 Mart'taki mükerrer sayısında, 1 milyon 685 bin 760 kişiye 567 milyon 928 bin lira civarında ödeme yapılmasına ilişkin liste yayımlanmıştı. KEY hak sahibi listesinde yer alanların sayısı 12 milyona yaklaşmasına karşın, şimdiye kadar 6 milyon 815 bin hak sahibine 3 milyar 115 milyon lira düzeyinde ödeme yapıldı. Ödeme tutarı çok düşük olanların, genelde bu parayı almak için bankaya gitmediği belirtiliyor. Bundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlarca bankaya gönderilecek listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden, düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderebilecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010'dan sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamıyor. -YÜZDE 11,25 DAHA YÜKSEK ÖDEME ALACAKLAR- KEY birimi, bundan sonra, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri üçer aylık dönemler halinde Emlak GYO'ya gönderebilecek. Herhangi bir yasa değişikliği olmaması halinde düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste, 31 Mart 2011'e kadar Emlak GYO'ya gönderilecek. Bankaca Emlak GYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Emlak GYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek. KEY için bu yıl Mart'ta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO'ya aktarılacak. İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye irad kaydedilecek.