Çalışanlara KEY müjdesi

T24 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesine ilişkin yeni çıkarılan kanun çerçevesinde hak sahiplerine ödemenin, gelecek yıl Şubat ayı içinde yapılabileceği bildirildi.



Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, yeni yasanın, listelerin kabulü için 1 ay, ilk listenin yayımlanması için 3 ay süre vermesine karşın, KEY biriminin yoğun çalışmaları sayesinde, ilk ödemenin Şubat ayı içinde yapılabileceği müjdesini verdi.



Sayın yaptığı açıklamada, ''Muhtemelen Şubat ayı içinde ilk ödemeleri yaptırırız'' derken, listede 2 milyon civarında hak sahibinin olacağını bildirdi.



KEY hesaplarının tasfiyesine ilişkin yasa uyarınca daha önce kurumlardan süresi içinde gönderilmediği için kabul edilmeyen listeler bulunduğunu, ilk aşamada bunları değerlendirdiklerini belirten Sayın, ''Kısmet olursa, Şubat ayının başlarında, Emlak GYO'ya ilk listeyi göndeririz. Onlar da kendi tetkiklerini yaptıktan sonra Resmi Gazete'de ilan eder. Ziraat Bankası'na gönderilir. O zaman da Ziraat Bankası ödemelere başlar. Rahatlıkla Şubat ayı içinde ödeme yapabileceğiz'' diye konuştu.



KEY konusunda hala Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimi'ne binlerce dilekçe geldiğini, Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde bu dilekçelere cevap vermek durumunda kaldıklarını anlatan Sayın, şunları söyledi:



''Takvim yaprağının arkasına, gazete parçasına dilekçe yazıp gönderen, sayfalarca hayat hikayesini anlatan var. Bunları okumak bile zaman alıyor. Aynı kişi dilekçeyi Hazine'ye gönderiyor. Hazine bize soruyor. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde bizim yanıt vermemiz lazım. Bu dilekçelere (bu bizi ilgilendirmiyor, kurumunuzu ilgilendiriyor. Kurumunuza başvurun) diye yanıt veriyoruz. Ama, binlere, on binlere ulaşan bu dilekçeler bizim çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. Halkımız lütfen bize dilekçe göndermesin, kendi kurumları ile irtibatta olsunlar.''



KEY konusunda bazı kişilerin ''uzman'' adı altında yanlış bilgi verdiğini, halkı yanlış yönlendirdiğini belirten Sayın, çalışanların mağdur edilmemesi, çalışmaların daha sağlıklı olması için sürenin uzatıldığını belirterek, ''Uzman diye KEY konusunda yanlış bilgi verip, kamuoyunu yanıltanları, bu konuda men ediyorum'' dedi.



Zeki Sayın, ödemeler konusunda para sorunu bulunmadığını, şimdiye kadar bu konuda hiç bir sorunun intikal etmediğini de vurgulayarak, yasa uyarınca yeni liste dahilinde KEY parası alacaklara, yüzde 10 faiz uygulanacağını hatırlattı.



Faiz uygulaması getirilmesi nedeniyle, bu yıl ilk alanlara göre, KEY yardımından, yasanın yürürlükte olduğu sürece tam olarak yararlananlar, 140-150 lira civarında faiz farkı alacak. Faiz tutarı, kişinin KEY yardımından yararlanma süresine göre değişecek.



Belgeleri, yangın, deprem,sel, nedeniyle kaybolanlar da parasını alabilecek





Resmi Gazete'nin 17 Aralık tarihli sayısında yayımlanan KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'daki süreler dikkate alındığında, ödemelere ilişkin ilk listenin Nisan ayında hazırlanacağı hesaplanıyordu.



Söz konusu kanun uyarınca, yapmaları gereken bildirimleri daha önce 28 Haziran'a kadar verilen süre içerisinde Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'na yapamamış olan kurum ve kuruluşlara, bildirimlerini yapabilmeleri için 17 Aralık'tan itibaren 1 aylık süre verilmişti. Bu çerçevede, hak sahibi listelerini 28 Haziran'dan sonra gönderen diğer kurumların ve 30 Temmuz'da gönderen SGK'nın listeleri öncelikli olarak hemen değerlendirmeye alındı ve hata kontrolleri başlatıldı.



Bundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlarca bankaya gönderilecek listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden, düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderebilecek. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010'dan sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak.



Yasa uyarınca bankanın, yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31 Mart 2010'a kadar Emlak GYO'ya göndermesi gerekiyordu. Tasfiye Halindeki Emlak Bankası KEY Birimi, çalışmaları ile bu süreyi 1 aydan daha fazla öne çekmiş oldu.



KEY birimi, bundan sonra, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri üçer aylık dönemler halinde Emlak GYO'ya gönderebilecek. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste, 31 Mart 2011'e kadar Emlak GYO;ya gönderilecek. Bankaca Emlak GYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Emlak GYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek.





KEY için bu yıl yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması

neticesinde oluşan yardım tutarına, bu kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.



Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle KEY hak sahiplerinin bildirimlerini kanuna uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşlar, bu bilgilerin sayılan sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek, hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30 Haziran 2010'a kadar bankaya bildirebilecek. Bu kişilere, kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tarihlere isabet eden kanuni yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle KEY ödemesi yapılacak.



Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO'ya aktarılacak. İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye irad kaydedilecek.