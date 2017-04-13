“Çalışanlara ‘Evet oyu atıp, fotoğrafını getirin' baskısı yapılıyor!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 16 Nisan’da yapılacak referandum için AKP’li belediyelerin çalışanlarına ‘evet’ oyu atıp, fotoğraf çekmesi için baskı yapıldığını söyledi. Cankurtaran, İnsanlar üzerinde baskı kurulmasını engellemek için referandum günü kabinlere cep telefonuyla girilmesi kesinlikle engellenmelidir” dedi.

Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu ile Bağcılar Meydanı’nda vatandaşlara “Hayır Pilavı” dağıtılmasına katıldı.

Cankurtaran’ın açıklamaları şöyle:

“AK Parti, hayırların önde olduğunu gördüğünden gözünü karartmış durumda. Özellikle AK Partili belediyelere iş yapan taşeron şirketlerin çalışanları üzerinde ciddi baskı kurduğu iddia ediliyor. Bu şirketlerde çalışan ancak işten çıkarılmamaları için adlarını veremeyeceğimiz kimi vatandaşlar, referandum günü evet oyu vermeleri ve bunu gizlice fotoğraflayarak getirmeleri yönünde baskılara maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Hatta bazı şirketlerin işi garantiye almak, çalışanların başkalarından elde edecekleri fotoğrafları kullanmalarını engellemek için önceden dağıtacakları ve üzerinde o kişiye verilen numaranın olduğu kağıdı da oy pusulası ile aynı kare içinde çekmeleri konusunda telkinde bulunduğu da öne sürülüyor. Böylece bu kişilerin hayır demesinin önüne geçilmek istendiği iddia ediliyor.

“İddialar çok ciddi. Kimse AK Parti böyle bir şeye tenezzül etmez diyemiyor. İnsanların özgür seçimlerini sandığa yansıtmaları, baskı altında kalmamaları için oy kullanılacak kabinlere kesinlikle cep telefonuyla girmeleri engellenmelidir. Denebilir ki zaten yasak. Ancak ‘Cep telefonunuz var mı? sorusuna ‘Yok’ denilince bir daha üstelenmiyor. Özellikle hayır için sandık başında görev yapacak olanlar bu konuda daha ısrarcı ve dikkatli olmalı.

“Hatta bazı kurumlarda referandumdan sonra Memur Sen’e üye olmayan memurların iş güvencelerinin olmayacağı yönünde spekülatif haberler yayılarak insanların korkutulmaya çalışıldığı belirtiliyor.

“Son bir hafta içinde Kaymakamlıklara sosyal yardım için başvuran ancak dosyası henüz onaylanmayanlara bile 800 lira sosyal yardım parası yatırıldı. İnsanlara yardım yapılması güzel ancak bunu referanduma bir hafta kala hızlandırmaları ilginç. Başından beri diyoruz devletin bütün kaynakları evetin hizmetinde. Sosyal yardımı bile bir seçim rüşveti gibi kullanmak istiyorlar.

“Hesapta banka reklamı mı AK Parti’nin reklamı mı en sonunda bankanın adı geçmese anlaşılmıyor bile. AK Parti kendi bütçesi dışında devletin bütün birimlerinin bütçelerini de evet kampanyası için seferber etti. Böyle haksız, böyle adaletsiz bir seçim kampanyası görülmedi. Tarihe geçecek bir referandum oluyor. Bütün bu haksızlıklara karşın adalet yerini bulacak ve hayır kazanacak.