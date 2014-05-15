T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çalışanlar Soma için iş bırakıyor

Soma faciası sendikaların büyük tepkisine yol açtı. Önde gelen sendikalar ve meslek kuruluşları bugün iş bırakma eylemleri ve yürüyüşler düzenliyor.

15 Mayıs 2014 11:32


DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK, TMMOB ve TTB ile Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "Tüm halkımızı da iş bırakarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik müdürlüklerinin önüne yürümeye, siyah giyinmeye, siyah kurdeleler takmaya, evinin, iş yerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Maden-İş ve Türkiye Maden-İş Sendikası genel başkanları ile konfederasyon yöneticilerinin katılımıyla Soma'daki Eynez Maden Ocağının idari binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Atalay, Soma'daki maden kazası nedeniyle yarın 770 bin üyelerinin iş yerlerine gideceğini ancak çalışmayacaklarını bildirdi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş üyelerinin yarın işe gideceğini ama tam gün çalışmama hakkını kullanacağını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SomaGenel Sekreteri ArzuKESK TMMOBTTBTürkiyeSosyal GüvenlikGenel Başkanı Ergün AtalayMaden-İşTürkiye Maden-İş SendikasıSoma Eynez Maden OcağınınGenel Sekreteri Pevrul Kavlak Türk-İşDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24