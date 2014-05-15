Çalışanlar Soma için iş bırakıyor



DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK, TMMOB ve TTB ile Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "Tüm halkımızı da iş bırakarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik müdürlüklerinin önüne yürümeye, siyah giyinmeye, siyah kurdeleler takmaya, evinin, iş yerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Maden-İş ve Türkiye Maden-İş Sendikası genel başkanları ile konfederasyon yöneticilerinin katılımıyla Soma'daki Eynez Maden Ocağının idari binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Atalay, Soma'daki maden kazası nedeniyle yarın 770 bin üyelerinin iş yerlerine gideceğini ancak çalışmayacaklarını bildirdi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş üyelerinin yarın işe gideceğini ama tam gün çalışmama hakkını kullanacağını bildirdi.