Çalışanlar devlete 44 milyar lira kazandırdı

T24 - Vergi tahsilatı geçen yıl 253.7 milyar liraya yükseldi. 64 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi ilk sırada yer alırken, çalışanların maaşlarından kesilen Gelir Vergisi tutarı 44.3 milyar lira oldu.



Türkiye genelinde 2010 yılında 210 milyar 532 milyon 315 bin lira olan net vergi tahsilatı 2011'de yüzde 20,5 artışla 253 milyar 765 milyon 370 bin liraya çıktı.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (BMVDB) 2011 yılı Aralık ayı bültenine göre, 2011 Aralık ayı sonu itibariyle BMVDB 49 milyar 769 milyon 470 bin 508 lira, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 40 milyar 886 milyon 362 bin 657 lira, İstanbul Defterdarlığı 20 milyar 646 milyon 414 bin 326 lira, Ankara 27 milyar 511 milyon 54 bin lira, Bursa 5 milyar 731 milyon 91 bin lira, İzmir 27 milyar 567 milyon 417 bin lira ve Kocaeli 33 milyar 666 milyon 927 bin lira, diğer iller de 47 milyar 986 milyon 633 bin 675 lira net vergi tahsilatı yaptı.

Böylece Türkiye genelinde 253 milyar 765 milyon 370 bin 167 lira vergi tahsilatı yapılmış oldu.

Buna göre 2001 yılında Türkiye genelinde toplanan vergiden 111 milyar 302 milyon 247 bin 491 lirası İstanbul'dan toplandı.

BMVDB'nin tahsil ettiği verginin Türkiye toplamı içindeki payı yüzde 19,61, İVDB'nın yüzde 16,11, İstanbul Defterdarlığının yüzde 8,14, Ankara'nın yüzde 10,84, Bursa'nın yüzde 2,26, İzmir'in yüzde 10,86, Kocaeli'nin yüzde 13,27, diğer illerin de yüzde 18,91 oldu.

İstanbul Türkiye genelinde toplanan verginin yüzde 44'ünü toplayarak vergi tahsilatında ilk sırada yer alırken, Kocaeli yüzde 13,27 ile ikinci, İzmir ise yüzde 10,86 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 2011 sonu itibariyle net vergi gelirlerinin ana vergi türleri içindeki dağılımına bakıldığında da, Özel Tüketim Vergisi 64 milyar 185 milyon 781 bin 162 lira ve yüzde 25,29 pay ile ilk sırada yer alırken, çalışanların maaşlarından kesilen Gelir Vergisi Tevkifatı da 44 milyar 323 milyon lira ve yüzde 17,47 pay ile ikinci, Katma Değer Vergisi de 29 milyar 955 milyon 882 bin 698 lira ve yüzde 11,80 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Listede Kurumlar Vergisi 26 milyar 992 milyon 683 bin 505 lira ve yüzde 10,64 pay ile dördüncü, Özel İletişim Vergisi 4 milyar 418 milyon 993 bin 626 lira ve yüzde 1,74 pay ile beşinci, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4 milyar 288 milyon 330 bin 240 lira ve yüzde 1,69 oran ile altıncı sırada yer aldı. Diğer vergiler ise yüzde 31,37 pay ile 79 milyar 599 milyon 832 bin 728 lira olarak listede yer aldı.

Geçen yıl toplanan vergi gelirleri, bir önceki yıl ile kıyaslandığında, 2010 yılında 210 milyar 532 milyon 315 bin lira net vergi gelirinin 2011'de yüzde 20,5 artışla 253 milyar 765 milyon 370 bin liraya çıktığı görüldü.