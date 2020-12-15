Çalışanlar alacakları için mahkemeye gitmişti; Reina markası icradan satılıyor

Dört yıl önce terör örgütü IŞİD’in hedefi olan Reina ile yıkımına karar verilen Suada Restoran çalışanları, ödenmeyen alacakları için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çalışanları haklı buldu. Alacağın tahsili için bu kez aralarında Reina’nın da olduğu birçok markaya haciz konuldu. Bir dönemin dünyaca ünlü gece kulübü Reina markasının icradan satışına karar verildi.

Reina’da 1 Ocak 2017’de yaşanan terör saldırısında, 25’i yabancı uyruklu toplam 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası Reina bir daha açılamadı. Reina’dan 5 ay sonra, yine iş insanı Memet Koçarslan’ın işlettiği Galatasaray’daki Suada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerdi tarafından yıkıldı. İki gözde mekânın da kapanması ile onlarca çalışan da işsiz kaldı.

Bir süre sonra sözleşmeleri feshedilen çalışanlardan 49’u İstanbul İş Mahkemelerinde dava açtı. Avukat Fatma Begüm Kaçmaz’ın imzasını taşıyan dava dilekçelerinde işçilerin alacaklarının ödenmediği iddia edildi. Davalı şirketlerin avukatı Osman Yıldırak ise yaptığı savunmalarda, müvekkillerinin bir kusurunun olmadığını kaydetti. Savunmalarda Suada’nın yıkılmasının ise mücbir sebep oluşturduğu kaydedildi. Dava dilekçelerinde, şirketler arasında organik bağın ise olmadığı kaydedildi.

Mahkeme haklı buldu

İki ayrı mahkemede görülen davaların tamamı işçilerin lehine sonuçlandı. İki ayrı İş Mahkemesi, kimi garson, kimi aşçı, kimi gıda mühendisi olan çalışanlara alacaklarının ödenmesine karar verdi. Anılan kararlara göre, ödenecek tutarlar ise 20 bin TL ile 95 bin TL arasında değişiyor. Mahkemeden olumlu karar alan işçiler, bu kez icra takibi başlattı. Üç ayrı şirkete yönelik yapılan icra takipleri ile birlikte, bir dönemin gözde mekânı konumundaki Reina markasının da olduğu bir dizi markaya haciz talep edildi.

Markaya haciz

Talebe olumlu yanıt veren icra müdürlüğü, haciz yazısını Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) gönderdi. Kurum, listede yer alan markalara haciz koydu. İcra müdürlüğü de, haciz konulan markalardan Reina’nın satışı için karar verdi. Marka için uzmanlarca hazırlanacak kıymet takdiri raporu sonrası satış günü belirlenecek.

Öte yandan, icra takibi yanı sıra, çalışanların alacaklı olduğu Antik Turizm AŞ, Mels Turizm Restoran ile Ziya Turistik Tesisler’in iflası istemi ile İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde de dava açıldı.