Çalışan yeni anneye 4 destek

Çocuğu olanlara 300-600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ile iş göremezlik ödeneği veriliyor. Yarım gün çalışma ödeneği de dahil edilince çalışan yeni anneye devletin ödediği para 7500 lirayı buluyor.

Posta gazetesi hazırlandığı haberde devletin yeni anneye ödediği paranın nası alındığını şöyle anlattı:

İlkinde 300 lira

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 4 farklı ödeme alıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak veriliyor.

İzinli gün parası

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı. Üçüncü destek olarak ise çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu en az 5 bin 50 lira.

6 aya kadar hak

Dördüncü destek kapsamında ise sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik veriyor.

En az 1877 lira

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur’a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7500 lira ödeme yapacak.