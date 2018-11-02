Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Türkiye’de büyüklük grubuna göre 250 ve üzeri çalışan sayısı olan girişimlerin sayısı 2009 yılında 2 bin 933 iken, yüzde 83.25 artışla, 2017 yılında 5 bin 375 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriyle, ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri verilerine göre, bir önceki yıl Türkiye’de faaliyet gösteren 3 milyon 100 bin 412 girişimin yüzde 43.2’si hizmet sektöründe, yüzde 36.4’ü de ticaret sektöründe yer aldı.

TÜİK verilerine göre;

“Toplam istihdamın yüzde 37.8’ini hizmet sektörü, yüzde 27.3’ünü de sanayi sektörü oluşturdu.

“Ticaret sektörü toplam cironun yüzde 44.7’sini oluşturdu. Toplam ciroda sanayi sektörü yüzde 31.6 ve hizmet sektörü yüzde 15.4 pay aldı.

“Çalışan kişi sayısına göre 1-9 büyüklük grubundaki işletmeler, 2 milyon 896 bin 357 adet ile toplam girişim sayısının yüzde 93.4’ünü oluştururken, istihdamın yüzde 35.3’ünü ve cironun yüzde 25.1’ini oluşturdu. (Grafik)

