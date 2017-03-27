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Dünya

Çalışan kadınlar için regl izni teklifi

Yasa tasarısının geçmesi halinde şirketler regl dönemlerinde 3 gün izin verecek

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27 Mart 2017 19:46

İtalya’da özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çalışan kadınların regl dönemlerinde özel izin kullanabilmesini öngören bir tasarı parlamentoda tartışılmaya başlandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Çift kanatlı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarıya göre kuruluşlar, sancılı regl dönemlerinde kadınlara 3 güne kadar izin verilmesini kapsıyor. 

Öneri, koalisyon hükümetinin şemsiye partisi Demokrat Parti’nin (PD) 4 kadın milletvekilinden geçen yıl geldi.

İtalya’da yetişkin kadınların yüzde 60 ila 90’ının, 20 yaşın altındaki genç kızların ise yüzde 13 ila 51’inin regl döneminde şiddetli baş, karın ve sırt ağrısı ile mide bulantısı şikâyetlerinden muzdarip olduğu belirtiliyor.

Tasarıyı savunanlar da var
tepki gösterenler de

Önerinin yasalaşması halinde kadınların, söz konusu şikâyetleri her yıl yenilediği bir doktor raporuyla belgelemesi gerekecek.

Ancak tasarıyı savunanlar kadar karşı çıkanlar da bulunuyor. Böyle bir yasayı “ayrımcı” olarak niteleyen kesim, işverenleri, kadınlardan çok erkekleri istihdam etmeye yönlendireceğini savunuyor.

Japonya’da 1947, Endonezya’da 1948, Güney Kore’de 2001, Tayvan’da 2013 yılından beri, Zambiya’da ise geçen aydan itibaren regl dönemlerinde kadınlara özel izin uygulanıyor.

 

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