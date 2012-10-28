Çalışan kadın istihdamı için kreş desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çalışan kadın istihdamı için kreş desteğini önemsediklerini belirterek, Çalışma Bakanlığı ile uyguladıkları proje kapsamında kreş desteğini artıracaklarını bildirdi.

Ekonomik krizlerin, sosyal krizlere dönüştüğünü ifade eden Şahin, ''Biz tam tersi dezavantajlı gruplara daha çok mali destek vererek toplumdaki krizin etkisini azaltmaya çalıştık'' dedi.

Bakan Şahin, kadınların, annelik, çocuk sahibi olma, yaşlısına bakma ve evde eşinin ya da kendi ebeveynleriyle ilgili süreçler kapsamında birlikte kariyer yapmasını da istediklerini belirtti.

Şahin, ''Kadın istihdamını, bunun için de kreş desteğini çok önemsiyoruz. Şu anda Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız IPA projesi var, 35 milyon euroluk büyük bir proje. Burada bunu kreş desteğini artıracak şekilde kullanacağız'' şeklinde konuştu.

Şahin, özellikle kadınların Anadolu'da, muhafazakar bir partinin, kadını evden bile çıkmayan bir partinin güçlü liderliğinde sosyolojik bir değişim, bir devrim yaşadığını vurguluyarak, sözlerine şöyle devam etti:

''Kadın mitinge, partiye gelmeye, kadın çocuğu için siyaset yapmaya, kadın kendi sorununu söylemeye başladı. Anadolu'da kadın harekatıdır, ikinci kadın devrimdir bu. Bunu büyütmemiz, daha görünür kılmamız lazım''