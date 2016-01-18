Çalışan emeklilerin maaş kesintisi kaldırıldı

Meclis’te kabul edilen torba yasa ile çalışan emeklilerin maaşından yapılan yüzde 10’luk kesinti kaldırıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olup da çalışan esnaflardan kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ilk önce yüzde 10’a düşürülmüştü. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde tamamen kaldırılması kabul edildi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârın kazançlarının 8 bin liralık kısmı için vergi istisnasına tabi tutulduğunu hatırlattı. Vergilendirme alanında önemli değişiklikler yapıldığını ifade eden Palandöken, "Gençler arasında işsizlik yüksek iken yatırıma yöneltilerek işini kurmasının teşvik edilmesini son derece önemsiyorum. Yeni iş kurmuş gençlere 3 yıl vergi muafiyetinin yanında ayrıca gençlere 50 bin liraya kadar karşılıksız destek ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Genç fidanlık büyüyecek, kendi işini kuracak, istihdam yaratacak.

Şimdi vergi kaybı gibi gözükse de uzun vadede ülkemiz kazanacak. Belki ileride içlerinden biri dünya çapında marka olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BAĞ-KUR primlerindeki artışın esnafa "ağır geldiğini" belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik primlerinde en fazla artış esnaf ve sanatkârın BAĞ-KUR primindeki artış oldu.

Ödemede zorlanan esnaf ve sanatkârlarımıza gelen yük net 128 lira olmuştur. Esnaf için BAĞ-KUR primlerimiz ancak yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 5,58 oranında yükseltilirse makul bir artış olur ya da bize de 100 lira destek yapılmalı.

Emekli olup da çalışan esnaflardan kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ilk önce yüzde 10’a düşürülmüştü. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde tamamen kaldırılması kabul edildi. Tasarı yasalaştığında emekli olup da esnaflık yapan emeklilerin maaşlarında yüzde 10 daha artış olacak.”