Çalışan-emekli oranında büyük düşüş: Her 100 emeklinin maaşını artık 173 çalışan ödüyor

AKP iktidara geldiğinde her 100 emeklinin maaşını 204 çalışan öderken bu sayı 2020’de 173 çalışana düştü.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre son 15 yılda çalışan sayısı emekli sayısından daha yavaş artınca denge tarihin en kötü seviyelerine düştü. Böylece emeklilerin gelecekteki maaşları tehlikeye girdi.

SGK verilerine göre, en son 2017 yılında 22 milyon 280 bine düşen çalışan sayısı 2019’da 22 milyona, 2020 Nisan ayında ise 21 milyon 383 bine kadar indi. Buna karşılık 2017’de 11 milyon 418 bin olan emekli sayısı 2020 Nisan’ında 12 milyon 329 bine çıktı. Çalışan sayısının düşüp emekli sayısının giderek artması aktif-pasif dengesini 2017 yılından bu yana 1.95’ten 1.73’e kadar düşürdü. Bugün itibarıyla 21 milyon 383 bin çalışanın yatırdığı primlerle 12 milyon 329 bin emekliye maaş ödenmeye çalışılıyor. Yani 2002 yılında her 204 çalışan 100 emeklinin maaşını öderken bugün 100 emeklinin maaşı sadece 173 çalışan tarafından ödenebiliyor.