Çalışan anneye verilen bakıcı desteği artacak

Çalışan anneleri ilgilendiren ‘bakıcı desteği’ projesinde verilen hibe destekleri zamlandı. Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği'nin birlikte finanse ettikleri destek programı ayda 375 Euro oldu.

NTV'de yer alan habere göre, SGK tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.

375 Euro'ya çıkacakÇalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.