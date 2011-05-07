-ÇALIŞAN ANNE ÇOCUĞUNA VAKİT AYIRAMIYOR ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezince yapılan araştırmada, kamuda çalışan kadınların en büyük sorununun kendilerine ve çocuklarına yeterince zaman ayıramaması olduğu belirlendi. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü dolayısıyla kamuda çalışan annelerin gündelik yaşamının araştırıldığı ve toplam 538 kamu çalışanın katıldığı ankette, birebir görüşme yöntemi kullanıldı, deneklerin soruları diledikleri şekilde cevaplamaları istendi. Buna göre, çalışan annelerin çocukları ile en büyük sorunu, sabah işe giderken ve akşam uyku saati geldiğinde yaşadıkları ortaya çıktı. Annelerin yüzde 32,3'ü sabah çocuklarından ayrılırken sorunlar yaşadığını, yüzde 30,7'si de uyku saatleri geldiğinde çocuklarının kendilerinden ayrı uyumayı reddettiğini belirtti. Ankete katılan çalışan kadınların yüzde 85,1'i kendilerine yeterince zaman ayıramadığını belirtti. Ankette, ''Çocuklarıma yeterli zaman ayıramıyorum'' diyen annelerin oranı da yüzde 63,2'ye ulaştı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 53,9'unun, ailesinin yakınında bir evde oturduğu belirlendi. Ankette, ''Güvenceli bir çalışma yaşamı istiyorum'' diyen kadınların oranı yüzde 65,2 iken, bu oran çalışan annelerde yüzde 75,3'e kadar çıktı. 'En büyük korkum çocuklarıma iyi bir gelecek sağlayamamak'' diyen annelerin oranı yüzde 17,8 olurken, kadınların yüzde 62,8'i kamu iş yerlerinde baskı gördüğünü belirtti.