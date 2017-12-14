Çalıntı motosikleti sahiplenen cinayet şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te çalıntı motosikletin kendisine ait olduğunu söyleyip polisleri yanıltmaya çalışan ve \'Hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlarından aranan V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği park halindeki motosikletle ilgili yaptığı çalışmada çalıntı olduğunu belirledi. Ekipler, çalıntı motosikletin sahibi olduğunu söyleyen V.B.\'nin de \'Hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlardan arandığını saptadı. V.B.\'yi gözaltına alan ekipler, motosiklete de el koydu. Şüpheli V.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, motosiklet ise sahibine teslim edildi.



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