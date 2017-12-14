T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalıntı motosikleti sahiplenen cinayet şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te çalıntı motosikletin kendisine ait olduğunu söyleyip polisleri yanıltmaya çalışan ve 'Hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından aranan V

14 Aralık 2017 15:04

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te çalıntı motosikletin kendisine ait olduğunu söyleyip polisleri yanıltmaya çalışan ve \'Hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlarından aranan V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği park halindeki motosikletle ilgili yaptığı çalışmada çalıntı olduğunu belirledi. Ekipler, çalıntı motosikletin sahibi olduğunu söyleyen V.B.\'nin de \'Hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlardan arandığını saptadı. V.B.\'yi gözaltına alan ekipler, motosiklete de el koydu. Şüpheli V.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPEmniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler AmirliğiOnur MahallesiEkiplerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24