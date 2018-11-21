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Çalıntı elektrikli bisikleti mezarlıkta yaktılar

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı elektrikli bisikleti mezarlıkta yakan kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı

21 Kasım 2018 04:44

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı elektrikli bisikleti mezarlıkta yakan kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı.
Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi\'ndeki Hastane Mezarlığı\'nda meydana geldi. Mezarlık yanından geçenler, mezarlık içinde birilerinin ateş yaktığını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mezarlıkta yanan elektrikli bisikleti kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Ekipler, elektrikli bisikleti çalarak yakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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