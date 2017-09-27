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Çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da otomobil çaldıktan sonra kaçan Oral E

27 Eylül 2017 08:54

Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da otomobil çaldıktan sonra kaçan Oral E., Hipodrom Caddesi\'nde kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan Dilek G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ankara\'da gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 06 FMH 68 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisler kaçan aracı telsizden anons ederek merkeze bildirdi. Aracın plakasından yapılan sorgulamada çalındığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın kaçtığı bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defalarca ters yöne giren ve refüje çıkarak karşı şeride geçen Oral E. ile polis arasında yaklaşık yarım saat kovalamaca oldu. Sürücü Oral E. son olarak Mevlana Bulvarı\'ndan Hipodrom Caddesi\'ne inerken virajda direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan Oral E. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Oral E.\'nin yakalanması ise çalışmalar devam ediyor.

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