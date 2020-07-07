Çalıntı arabayla polisten kaçarken başka bir çalıntı arabaya çarptı; ikisi de gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Newberg kasabasında iki çalıntı araba bir birine çaptı. Polis, iki sürücüyü de çalıntı araba kullandıkları şüphesiyle gözaltına aldı.

Pazar günü polise bir şüphelinin Toyota Rand Cruiser çaldığıyla ilgili bir ihbar yapıldı. Polis, kısa süre içinde çalıntı arabayı tespit etti.

Fox 12 Oregon'un aktardığına göre adam, polisten kaçmaya çalışırken seyir halindeki bir Buick Regal'e çarptı.

Toyota'daki Randy Lee Cooper, bir motorlu aracı izinsiz kullanmak, polisten kaçmaya çalışmak, üçüncü derece darp ve tehlikeli sürücülük gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Kısa süre içinde polis, kazadaki Buick'in de üç hafta önce çalındığının bildirildiğini aktardı. Buick'in içindeki Kristin Nicole Begue de madde etkisi altındayken trafiğe çıkmak ve bir motorlu aracı izinsiz kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.