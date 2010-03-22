Çalınan pasaportlar PKK'da mı?

T24 - Alman Focus dergisi Berlin’den çalınan 110 adet boş pasaportun Kuzey Irak’taki teröristleri kaçırmakta kullanıldığını ve olayı MİT’in de yakından izlediğini yazdı.



Berlin’de 2009’da bir yabancılar dairesi ile iki nüfus müdürlüğünden çalınan boş pasapot ve resmi evrakın Kuzey Irak’taki teröristleri Avrupa’ya kaçırmak için kullanıldığı iddia edildi. Alman Focus dergisi, soygunda 1100 adet boş pasaport, 900 adet boş vize formu, 2 bin adet boş ikametgâh belgesi ile kaşelerin alındığını ve olaya MİT’in (Milli İstihbarat Teşkilatı) adının da karıştığını ileri sürdü.



Focus, haberi “Müller” kod adlı bir ihbarcının soygundan bir hafta sonra polise verdiği bilgiler ve Ferdi K. (30) adlı bir Türk zanlı hakkında açılan davaya dayandırdı. Habere göre olay şöyle gelişti:





Paris’ten koordine edildi



Berlin’in Moabit semtindeki bir yabancılar dairesi ile iki nüfus müdürlüğü Temmuz 2009’da uluslararası alanda faaliyet gösteren bir çete tarafından soyuldu. 5 bin kaçağa resmi seyahat belgesi çıkartabilecek soygun, Paris ve Oslo kentlerinden koordine edildi. Amaç, Kuzey Irak’ta bulunan “uykudaki” teröristlere pasaport ve kimlik temin edip, belirli zaman aralıkları içinde Avrupa’ya kaçırmaktı.



Olayın kokusunu alan MİT, çalıntı evrakın izini takip edebilmek ve Irak’taki terörist yapılanmayı çözebilmek için çetenin içine bir ajan yerleştirdi. Bu durumdan haberdar olan Berlin Başsavcılığı, bunun üzerine Alman İstihbarat Teşkilatı’nı (BND) bilgilendirdi ve devreye girmesini sağladı. Bundan sonra soruşturma gizlice ve derinden yürütüldü.



Müller ortadan kayboldu



İhbarcı Müller, polise ayrıntılı bilgi vermek için “yargılanmama” şartı istedi ve doğru söylediğini kanıtlamak için de soygunda çalınan pasaportların birinin nüshasını e-mail ile gönderdi. Ancak bu aşamada Müller ortadan kayboldu ve soruşturma çıkmaza girdi.



Ta ki Berlin’de kocasından şiddet gören bir kadının yaptığı ihbara kadar. Adı açıklanmayan kadın, eşi Ferdi K.’yı, Moabit semtindeki yabancılar dairesi soygununa karışmakla suçladı. BND ihbarı değerlendirirken, Ferdi K. hakkında dava açıldı.





K.Irak’ta tanesi 5 bin euro



Suçlamayı kabul eden Ferdi K., çalınan boş pasaport, kimlik ve kaşeleri soygundan iki hafta sonra otomobili ile Türkiye’ye götürdüğünü, burada 1 milyon 250 bin euro karşılığında bir aracıya teslim ettiğini söyledi.



Ferdi K.’nın dava dosyasında, MİT’in soygun sonrasındaki takibi de açıkça ifade edildi. Ayrıca Ferdi K.’nın pasaportların Kuzey Irak’ta tanesi 5 bin euro’ya satıldığı iddiasına da yer verildi.





İstanbul’da kullanıldı



Berlin Savcılığı ve BND, soruşturmanın kısa zamanda kapatılacağını açıklayarak olayın büyümesini engellemeye çalışırken, Federal Polis de çalınan pasaportların, vize formlarının ve ikamet belgelerinin numaralarını vererek, uluslararası arama kararı çıkarttı. Ocak 2010’dan itibaren Berlin’den çalınan 80 pasaport, 10 AB ülkesinde yapılan kontrollerde tespit edildi. Pasaportların yüzde 25’i, İstanbul’dan seyahat eden yolculardan çıktı.



Focus dergisi iddialarının doğruluğunu teyit edebilmek için Ferdi K.’nın avukatı Tobias Zimmer ile de bağlantı kurdu. Ancak Zimmer, müvekkilinin dosyasına bakmasına halen izin verilmediğini ve bu nedenle ayrıntılar konusunda bilgi veremeyeceğini kaydetti.





