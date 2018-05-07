Çalınan motosikletini çarşıda görünce polisi harekete geçirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, çalınan motosikletinin çarşıda başka tarafından kullanıldığını gören kişi, polise haber verdi. Çalıntı motosikletle yakalanan 2 kişiden 1\'i tutuklandı.

Yaklaşık 2 ay önce evinin önündeki motosikleti çalınan bir kişi, çarşıda gezerken, aracının başkası tarafından kullanıldığını görünce polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün öğle saatlerinde, Ege Mahallesi Azimkent Sitesi önünde, hırsızlık şüphelisi T.B. ve M.T.\'yi çalıntı motosikletle yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T., serbest bırakılırken, T.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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