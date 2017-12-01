Çalınan kombiler piyasaya sürülmeden ele geçirildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kombi fabrikasından yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 396 kombiyi Romanya yerine İstanbul\'a götürerek satmaya çalışan TIR şoförü V.O. ile ürünleri teslim alan A.K. ve M.A.Ş. yakalandı. TIR şoförü V.O. tutuklanırken, işlemleri sonradan tamamlanan diğer iki şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Manisa OSB\'de faaliyet gösteren bir kombi firması, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 396 kombiyi Romanya\'ya götürmesi için nakliye şirketi ile anlaştı. Geçen 21 Kasım\'da fabrikaya gelen, şirketin anlaştığı taşeron firmaya ait yabancı plakalı TIR\'ın şoförü V.O., 396 kombiyi yükleyerek yola çıktı. Bir gün sonra fabrikaya gelen telefonla kombilerin gümrüğe gelmediği haberi ulaştı. Bunun üzerine fabrika yetkilileri durumu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Dolandırıcılık Büro Amirliği yaptığı araştırmada, taşeron firmanın TIR şoförü V.O.\'yu 28 Kasım\'da, Kocaeli\'de yakalayarak gözaltına aldı. Daha önceden dolandırıcılıktan sabıkası olduğu belirtilen TIR şoförü V.O., Manisa\'ya getirildi. İşlemleri sonrası ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TIR şoförü V.O.\'nın verdiği ifade ve polisin yaptığı detaylı araştırma sonrasında 396 kombinin İstanbul\'da U.K., A.K., ve M.A.Ş.\'ye teslim edildiği belirlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüterek, kombilerin teslim edildiği şüphelilerden U.K. ve M.A.Ş.\'yi 30 Kasım\'da İstanbul\'da gözaltına aldı. A.K. isimli şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul\'da gerçekleştirilen operasyonda 396 kombi ise piyasa sürülmeden ele geçirildi. Kombiler, İstanbul\'da firma yetkililerine teslim edildi. İstanbul\'da yakalanarak Manisa\'ya getirilen U.K. ve M.A.Ş., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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