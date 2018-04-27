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Çalınan 'Herkül' bulundu; 'Evladımıza kavuştuk'

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçen cuma günü villanın bahçesinden çalınan Chow Chow cinsi 'Herkül' isimli köpek, polis ekipleri tarafından bir evin deposuna düzenlenen baskında bulundu

27 Nisan 2018 13:09

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçen cuma günü villanın bahçesinden çalınan Chow Chow cinsi \'Herkül\' isimli köpek, polis ekipleri tarafından bir evin deposuna düzenlenen baskında bulundu. Köpeği çalan 2 kişi gözaltına alınırken, \'Herkül\' sahibi Ebru Boztekin\'e teslim edildi. Boztekin, \"Evladımıza kavuştuk\" dedi.
Geçen cuma günü, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi\'ndeki villanın bahçesinde duran \'Çin Aslan\'ı da denilen Chow Chow cinsi \'Herkül\' isimli köpek, 2 kişi tarafından çalındı. 2 kişinin köpeği önce sevmeleri, ardından alıp götürmeleri, güvenlik kameralarına yansımıştı.
Yaşanan olay üzerine köpeğin sahibi Ebru Boztekin, büyük bir üzüntü ile durumu polis ekiplerine bildirdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.
POLİSTEN \'HERKÜL\' OPERASYONU
Doğan Haber Ajansı\'nın yaptığı hırsızlık haberinden 4 gün sonra bir kişi, polisi arayarak, \"Ben bu haberdeki köpeği gördüm. 2 kişi gezdiriyordu\'\' dedi. Bunun üzerine polisler harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi\'nde şüphelilerin evlerini tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve eşkalleri güvenlik kameralarındaki hırsızlarla uyuşan 2 kişi gözaltına alındı. Köpek ise evin deposunda demir korkuluklara bağlı bulundu.
\'EVLADIMIZA KAVUŞTUK\'
\'Herkül\' çalındıktan sonra ailece büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Ebru Boztekin, \"Tüm bu süre içinde emeği geçen tüm polis ekiplerine, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi kendi köpekleri gibi uğraştılar, 4 gün boyunca yeri geldi kapı kapı, sokak sokak dolaştık. Daha sonra Herkül bulundu.  Biz evladımıza kavuştuk, Allah kimseyi evladından ayırmasın. Herkül kaybolduktan 1 gün sonra oğlum Emir\'in 5.yaş doğum günüydü, mumları üflerken Herkül\'ün geri gelmesini dilemişti. Oğlumun dileği oldu\'\' diye konuştu.

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