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Çalınan hayvanlarına kavuşunca jandarmaya sarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ağılından çalınan 4 küçükbaş hayvanın bulunarak kendisine teslim edilmesiyle büyük sevinç yaşayan Durali Erdal (64), eve gelen komutanlara sarılarak teşekkür etti

18 Aralık 2017 20:57

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ağılından çalınan 4 küçükbaş hayvanın bulunarak kendisine teslim edilmesiyle büyük sevinç yaşayan Durali Erdal (64), eve gelen komutanlara sarılarak teşekkür etti.
Jandarma ekiplerini harekete geçiren hayvan hırsızlığı Elmalı ilçesi Bayındır Mahallesi\'nde meydana geldi. Durali Erdal\'a ait ağıla giren hırsızlar, 4 küçükbaş hayvanı alıp kaçtı. İhbarın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir plakadan yola çıkarak hırsızlık olaylarını M.C.U. ile S.A.\'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon başlatan jandarma, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheliden alınan 4 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Çalınan hayvanlarını karşısında gören Durali Erdal, komutanlara sarılarak teşekkür etti. İfade alma işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.U. tutuklanırken, S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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