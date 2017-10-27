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Çalınan bej renkli otomobilini siyah olarak teslim aldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta elektrik tesisatçısı 48 yaşındaki Osman Ulaştı'nın 2 ay önce evinin önünden çalınan otomobili, polisler tarafından bulundu

27 Ekim 2017 16:06

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta elektrik tesisatçısı 48 yaşındaki Osman Ulaştı\'nın 2 ay önce evinin önünden çalınan otomobili, polisler tarafından bulundu. Aracını teslim almak için emniyete giden Ulaştı, bej renkli otomobilini, siyah renge boyanıp bir bölümünü parçalanmış olarak görünce şoke oldu.
Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde yaşayan Osman Ulaştı\'nın 46 AV 645 plakalı otomobili, geçen 31 Ağustos\'ta evinin önünden çalındı. Ulaştı\'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, aracın Beyazıtlı Mahallesi Şehit Turan Filiz Sokak\'taki evde olduğu bilgisine ulaştı. Otomobilin bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis, 32 yaşındaki Alaattin A.\'yı gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, Ulaştı\'nın bej renkli otomobilini garajda, bir bölümü parçalanmış ve siyaha boyanmış halde buldu. Araç, Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekilirken, sahibi Osman Ulaştı\'ya da bilgi verildi. Otomobilin bulunmasından dolayı sevinçle emniyete giden Ulaştı, otomobilini görünce şoke oldu. Polislere teşekkür eden Ulaştı, otomobilin koltukları, camları ve farlarının sökülmüş, renginin de değiştirilmiş olduğunu görünce çok şaşırdığını ve yaklaşık 10 bin lira zararı olduğunu söyledi.
Otomobilin, aynı marka ve modelde kullanılamaz haldeki başka bir otomobil ile change edilmek için renginin değiştirilmiş olabileceği tahmin edilirken, Alaattin A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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