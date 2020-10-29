Çalınan aracının çabuk bulunması için "Bebeğim içindeydi" dedi!

ABD'nin Chicago şehrinde arabası çalınan bir kadın polisin hızlı hareket etmesi için yetkililere arabanın içinde 7 aylık bebeğinin de olduğunu söyledi.

Bebek için helikopter, çok sayıda arama ekibi ve K-9 köpekleri seferber edildi. Polis saatlerce aracı aradı ve sonunda buldu ancak içinde çocuk yoktu.

Euronews'in haberine göre; yalan beyanda bulunan kadın polisleri aldatmaya devam ederek yalanı ortaya çıkmasın diye bebek bakıcısının adresini de kendisine sorulunca başka bir adres olarak verdi. Daha sonra yalanını itiraf eden kadın 'bilerek polise hatalı rapor düzenletmek' suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Kadının bebeği ise evinde bakıcı ile kalırken bulundu.

Evsiz olduğu ortaya çıktı

Sahtekarlık ile yargılanan 30 yaşındaki Sadie Owens isimli kadın için 5 bin dolarlık kefalet ücreti belirlendi. Bu arama için harcanan kamu kaynaklarının Owens'dan tazmin edileceği düşünülüyor ancak bu mümkün olmayabilir çünkü Owens'ın evsiz olduğu ve bir barakada yaşadığı anlaşıldı.

Owens'ın avukatı arabasının Owens için herşey demek olduğunu söyleyerek müvekkilini savundu.