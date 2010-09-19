-ÇALIMBAY: ZOR DA OLSA PUANLA DÖNÜYORUZ SİVAS (A.A) - 18.09.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Zor da olsa buradan puanla dönüyoruz. Böylece belli bir şeyi kırdığımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı'' dedi. Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada, ligde sıkıntılar günler yaşadıkları bir süreçte Sivasspor ile karşılaştıklarını söyledi. Önceki 4 maçta inanılmaz basit goller yediklerini, şansızlıklar yaşadıklarını anlatan Çalımbay, geçen haftaki Bursaspor maçında 2 oyuncusunun sakatlandığını, bugün de maç kadrosunda yer alan kaleci Ivasa'nın son anda sakatlandığını kaydetti. Zor bir fikstürlerinin olduğunu ifade eden Çalımbay, 3 deplasman maçında ve iç sahadaki Galatasaray maçında galibiyete ulaşamadıklarını hatırlatarak, ''Buraya gelirken tek hedefimiz galibiyetti. Onun için oynamaya çalıştık'' dedi. Basit hatalarla yedikleri gollere Sivas'ta devam ettiklerini belirten Çalımbay, 1-0 geriye düşmelerine rağmen hiçbir zaman oyun disiplininden kopmadıklarını ifade ederek, ''Zor da olsa buradan puanla dönüyoruz. Böylece belli bir şeyi kırdığımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Bunun da son saniyede olması bir kere her şeyden önce takımın kondisyonun çok iyi olduğunu gösteriyor'' diye konuştu. Hiçbir zaman oyun disiplininden kopmadıklarını ifade eden Çalımbay, Batuhan'ın durumunun eskiye göre biraz daha iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Oyuncuların biraz daha kapasitelerinin üzerine çıkması durumunda sorun yaşamayacaklarını belirten Çalımbay, Gaziantepspor maçıyla çıkışa geçeceklerine inandığını kaydetti. Kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı maçlar oynayacaklarını anlatan Çalımbay, iyi bir takım olduklarını, iyi futbolculara sahip olduklarını belirterek, ''Ben takımıma yürekten inanıyorum'' dedi. Bundan sonraki süreçte taraftara büyük iş düştüğünü ifade eden Çalımbay, taraftarlardan sonuna kadar takıma sahip çıkmalarını isteyerek, takımının iyi yerlere geleceğini söyledi. Bir grup taraftarın istifa çağrısı ile ilgili görüşleri sorulan Çalımbay, ''Arkadaşlarımıza bir şey diyemiyorum. Onlara alıştık artık. Eskişehir'de kendimle ilgili benim en çok duyduğum kelimelerden bir tanesi o'' dedi. Belli bir grubun maç bitmeden bu tür tezahüratlara başladığını, gol olunca sustuklarını, sonra tekrar başladıklarını anlatan Çalımbay, ''Onların beklediği şeyler bunlar. Bence onlar taraftar değil. Taraftar dediğin takımını sonuna kadar destekler. Takımı da son saniyede gol atar' ifadelerini kullandı. Kendisi için kimseden destek beklemediğini, kendi işinin kendisinin yapacağını anlatan Çalımbay, taraftarlardan sonuna kadar takımı desteklemelerini istedi. Eskişehirspor'un son saniyelerdeki beraberlik golünü atan Adem Sarı ise bugün karışık duygular içerisinde olduğunu söyledi. Aslen Sivaslı olduğunu, Almanya'dan anne ve babasının maçı izlemek üzere kente geldiğini, akrabalarının da maçı izlediğini belirten Sarı, Eskişehirspor formasını taşıdığını, terinin son damlasına kadar Eskişehirspor'un başarısı için mücadele ettiğini ifade etti. Sivasspor'a başarılar dileyen Sarı, çok çalıştığını, formayı kapmak için çok dua ettiğini, bugün de kilit golün kendisine nasip olduğunu ifade ederek, bu kritik golü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Rıza Çalımbay ile aralarında bir sorun olup olmadığının sorulması üzerine Sarı, ''Rıza hoca benim hemşehrim oluyor. Herhangi bir problemimiz yok'' dedi. Geçen sezon takımın en fazla gol atan oyuncusu olduğunu hatırlatan Sarı, yeni transferlerin olduğunu, formayı kapmak için sabretmek ve çok çalışmak gerektiğini sözlerine ekledi. Luka Vucko ise Gaziantepspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi. -SİVASPOR CEPHESİ- Sivasspor teknik direktörü Mesut Bakkal, son anlarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları maç sonunda basın toplantı odasına gelmedi. Futbolculardan Cihan Yılmaz ise Trabzonspor yenilgisini telafi etmek istediklerini, maça iyi başladıklarını, erken gol bulduklarını söyledi. Net pozisyonları değerlendiremeyince 2. golü bulamadıklarını ifade eden Yılmaz, son saniyede yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Yılmaz, Manisaspor maçından 3 puan alıp bunu telafi edeceklerini söyledi. Sivasspor'daki ilk maçına çıkan Alioum Saidou ise iyi mücadele ettiklerini, ancak son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, ''Son dakikada gelen gol gerçekten bizi üzdü'' dedi. Saidou, Manisaspor maçında galip gelerek çıkışa geçmek istediklerini sözlerine ekledi.