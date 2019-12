-ÇALIMBAY: KÜMEDE KALMAYI GARANTİLEDİK SİVAS (A.A) - 08.05.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Ligin bitimine iki hafta kalmasına rağmen kümede kalmayı garantiledik. Bundan camia olarak büyük dersler çıkarmamız gerekiyor'' dedi. Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Burada göreve başladığında tek hedeflerinin kümede kalıp ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu, bunu başardıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti: ''Bütün camiamızı, arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçekten zoru başardık, çünkü ben burada göreve başladığımda düşme hattındaki en büyük adaylardan bir tanesiydik. Ama ikinci yarıda yaptığımız transferler ve oynadığımız oyunun karşılığında şu anda ligin bitimine iki hafta kalmasına rağmen kümede kalmayı garantiledik. Bundan camia olarak büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Çünkü iki sene önce Sivasspor takımı gerçekten çok mükemmel yerdeydi ama iki senedir de sıkıntılar yaşıyor. Biz bunların hepsini gördük, hepsinden dersler çıkaracağız. Önümüzdeki yıl burada göreve devam ettiğimiz takdirde mutlaka çok büyük değişiklikler ve iyi şeyler yapacağız. Sivasspor böyle sıkıntılı günleri inşallah bir daha yaşamayacak.'' Ankaragücü karşısında iyi oynadıklarını, maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını ifade eden Çalımbay, ''Bana göre Ankaragücü takımı ligin en iyi takımlarından bir tanesi'' dedi. Ankaragücü'nün maçı kazanmak için her şeyi yaptığını, bütün forvet oyuncularını sahaya sürdüğünü anlatan Çalımbay, güzel bir mücadele olduğunu ve hak ettikleri 1 puanı aldıklarını, bundan sonra gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını belirtti. Çalımbay, ilerleyen günlerde yönetimle oturup konuşacağını, ayrıca sözleşmesi sona eren oyuncuların durumlarının da netleşeceğini belirterek, gelecek sezon için 5-6 tane nokta transfere ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Sivassporlu futbolcular Sedat Bayrak, Hayrettin Yerlikaya ve Mehmet Nas da sıkıntılı geçen bir sezonun sonunda ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. -ANKARAGÜCÜ CEPHESİ- Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise daha önce görev yaptığı Sivas'ı unutmasının mümkün olmadığını belirterek, ''Çok samimi duygularımı söylemek istiyorum. Maçtan önce bana gösterilen ilgi, alaka ve açılan pankart için herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi. Maçı değerlendiren Bakkal, ''Kazanabilirdik de kaybedilirdik de. İki takımın da pozisyonları var'' dedi. Ankaragücü'ndeki bu sezon dokuzuncu maçını çıktığını, bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Bakkal, ''Puan almaya devam ediyoruz. Bu bizim için sevindirici. Kazanmak için oynadık, Sivasspor da kazanmak için oynadı. Ama puanlar paylaşıldı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Bakkal, şampiyonluğu Ankaragücü ve Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçların belirleyeceğinin belirtilmesi üzerine, ''Önümüzdeki hafta biliyorsunuz, Kadıköy'e gidiyoruz. Benim oyuncularım yakışanı yapacaktır, iyi mücadele edeceğiz. Rakibin şampiyonluğa oynaması filan değil de bizim ne yapacağımız önemli. Biz çıkacağız, yine her zamanki gösterdiğimiz mücadeleyi, güzel oyunu, üretmeyi orada da göstermek için mücadele edeceğiz'' açıklamasını yaptı. Bakkal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u gösterdikleri bu mücadeleden dolayı kutladı. Ankaragücü futbolcuları Özgür Çek ve Roman Bednar da güzel bir mücadele olduğunu, bundan sonraki maçlarda da ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.