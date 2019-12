-ÇALIMBAY'DAN FUTBOLCULARA UYARI SİVAS (A.A) - 10.03.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bazı futbolcularının hala kapasitelerinin çok altında oynadıklarını belirterek, ''Hiç kimsenin böyle oynamaya hakkı yok. Artık herkesin aklını başına alması gerekiyor, bu takıma ne verecekse vermesi gerekiyor'' dedi. Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 3-1 mağlup oldukları Gaziantepspor maçında yenilgiyi hak ettiklerini söyledi. Gaziantepspor maçında mağlubiyeti hak edecek hatalar yaptıklarını ifade eden Çalımbay, ''Bu maçla ilgili söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Eğer bir takım ve yıllarca bu takımda oynayan arkadaşlarımız böyle basit hatalar yaparsa, böyle basit goller yersek oradan galip ayrılmamız mümkün değil. İnanılmaz şekilde bireysel hatalar yapıyoruz'' diye konuştu. Futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda bireysel hatalar konusuna dikkati çektiğini söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti: ''Artık her şeyden önce herkes kendine dikkat edecek, kendine bakacak, hata yapmayacak. Her arkadaşımıza gerekli şansı verdik, ama maalesef bazı arkadaşlarımız hala kapasitelerinin çok altında oynuyorlar. Hiç kimsenin böyle oynamaya hakkı yok. Bunların hepsini futbolcularıma söyledim. Artık herkesin aklını başına alması gerekiyor, bu takıma ne verecekse vermesi gerekiyor. Kapasitesini, futbol bilgisini en üst düzeye çıkartması gerekiyor. Çünkü lig bitiyor, az kalıyor ve biz inanılmaz şekilde hatalar, bireysel hatalar yapıyoruz. Bizim antrenmanda yaptıklarımız, maçtan önce konuştuklarımızın hepsi, soyunma odasında ve antrenmanda kalıyor. Maalesef arkadaşlarımızdan, bilhassa defansif açıdan istediğimiz şekilde, istediğimiz şeyleri almamız mümkün olmuyor.'' Sivasspor'a geldiği günden bu yana en çok üzüldüğü, isyan ettiği ve kızdığı maçın Gaziantepspor maçı olduğunu aktaran Çalımbay, ''Oyuna değil, yediğimiz gollere sinirlendim bu maçta'' dedi. -KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI- Şimdi Kayserispor maçına hazırlandıklarını söyleyen Çalımbay, şöyle devam etti: ''Kayserispor maçı da Manisaspor maçı gibi bizim için dönüm maçı. Öbür hafta da Bucaspor ile bir final maçı oynayacağız. Önce Kayserispor'u kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Kayserispor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Her türlü tedbirimizi alacağız. En büyük silahımız taraftarımız, taraftarımızı mutlaka bu maça bekliyoruz. İnanılmaz şekilde ihtiyacımız var bu maçta taraftarımıza. Onların da desteğiyle buradan 3 puanı alacağız, almamız da şart. Bundan sonra 10 tane final maçı oynayacağız. Bu final maçlarının hepsini de çok iyi yerde bitirmemiz gerekiyor.''