Çalımbay'dan ayrılık sinyali: Sezon bitince, giderken kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Osmanlıspor ile son hafta oynadıkları maçta yaşadıkları sakatlıkların kendilerini olumsuz etkilediğini anlattı.

Maç içerisinde önce Abdülkadir Ömür, ardından Juraj Kucka, daha sonra da kaptan Onur Recep Kıvrak'ın sakatlanmasıyla büyük şanssızlık yaşadıklarından yakınan Çalımbay, "Her ne olursa olsun maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu ama karşımızdaki de can havliyle oynayan bir takımdı. Onların da mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Her türlü riski aldılar. Birçok net pozisyon yakaladık ama bunları değerlendiremeyerek maçtan 1 puanla ayrıldık" diye konuştu.

Önlerindeki Demir Grup Sivasspor maçını düşündüklerini kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Mutlaka kendi taraftarımız önünde maçı kazanmamız gerekiyor. Kalan 5 maçımızı mükemmel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Klasik olacak ama hepsi final niteliğinde. Bu maçların hiçbiri kolay değil. Osmanlıspor da en zor maçlarımızdan bir tanesiydi. Maç içerisinde 3 oyuncu sakatlandı. Tam kadro devam edebilseydik maçtan farklı neticeyle ayrılabilirdik. Her şey geride kaldı, şu anda tek düşüncemiz Sivasspor maçı. Sivasspor da güzel bir hava yakaladı. Taraftarımız önünde iyi şekilde bu maçı iyi bitirmemiz gerekiyor."

Onur'a teşekkür

Osmanlıspor maçında sakatlanmasına karşın oyuna devam eden Onur Recep Kıvrak'a teşekkür eden Çalımbay, "Oyuncu değişikliği de yapmıştık. Tek ayağıyla kalede kaldı. Bir kaptanın nasıl davranması gerektiği konusunda örnek verdi. O haliyle kalede kaldığı için kendisine teşekkür ederim. O anda 'Çıkayım.' dese saygı duyabilirdik. Her türlü şanssızlığa hazırdık." şeklinde görüşlerini aktardı.

Rıza Çalımbay, Onur'un sakatlığının ciddi olduğunu, 3-4 hafta deneyimli kaleciyi bekleyeceklerini belirterek, "Abdülkadir'in hastanede tetkikleri yapılıyor. Kucka iyi durumda, idmana çıkacak. Burak'ın oynamasını bekliyoruz. Bu maçta tam hazır olsun diye geçen hafta riske girmedik. Onazi haftaya oynayabilir, Castillo'nun da önümüzdeki hafta hazır olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda genç kaleci Uğurcan Çakır'ı tercih edeceklerini söyleyen Çalımbay, "Esteban uzun süredir antrenman yapmıyor. Bir haftadır antrenmanda çalışıyor. Uğurcan'a, Arda'ya, Esteban'a güveniyorum. Uğurcan'ın çok iyi bir kaleci olacağına inanıyorum. Çok yetenekli, inşallah başarılı olur. Hem Trabzonspor hem Türkiye çok iyi bir kaleci kazanmış olur." şeklinde konuştu.

"Tek sıkıntımız sakatlıklar"

Deneyimli teknik adam, çok şanssızlıklar yaşadığını ancak bunları hiç gündeme getirmediğini kaydederek, şunları aktardı:

"Osmanlıspor maçı oynanırken de 'Yine aynı şeyler yaşanacak.' dedim. Ben burada görevdeyken 12 maç yenilmedik, 'Niye berabere kalınıyor?' deniliyordu. Ona bile bir şey bulunuyordu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Burak'ın oynamadığı maçlardan sadece birini kazanmışız. Bazı oyuncular hakikaten takım için önemlidir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da sıkıntı yaşar. Onur maça devam edemeseydi... Daha önce de kaleci krizi yaşadım. Fenerbahçe'ye 4-3 galip geldiğimiz maçta Pancu'yu kaleye geçirdim. Yine forvetten veya başka bir yerden birini kaleye geçirecektik. Orada daha çok düşündüğümüz, Onur'un yaşadığı sakatlığın durumuydu. Kucka ve Abdülkadir de sakatlanınca, bir takımın başına arka arkaya ancak bu kadar bir şey gelir dedim. Onur'a teşekkür ederim, dimdik ayakta durdu. Sakatlandıktan sonra çok güzel bir pozisyon çıkardı. Bundan sonrasını çok iyi şekilde bitirecek güçte bir takımız. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında benim hiçbir şeyden korkum yok. İnşallah Sivasspor maçında aksilik yaşamayız."

Sümer ile görüşme

Bordo-mavili kulüpte göreve getirilen Özkan Sümer ile görüştüğünü belirten Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özkan hoca, benim çok saygı duyduğum, bana göre Trabzonspor'a çok şey katmış, teknik direktör olarak hakikaten mükemmel işler yapmış hocamız. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin içerisinde altyapı, 1461 Trabzon, A takım, hepsi var. Takımla ilgili ne yapılması gerektiğini, hepsini kendisiyle görüştük. Zaten giderken, sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. Onun için de tekrar bir görüşme yapmamız gerekiyor. Herhalde önümüzdeki hafta kendisiyle bir araya geleceğiz."