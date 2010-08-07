-ÇALIMBAY, ZAPOTOCNY'İ İSTİYOR BOLU (A.A) - 08.07.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Bir stoper alacağız, bu Zapo (Zapotocny) olursa bizim için daha iyi olur'' dedi. Eskişehirspor'un Gerede Green Park'taki kamp çalışmaları devam ediyor. Antrenmana düz koşu yaparak başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Gerede kampı hakkında basın mensuplarına bilgi veren teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2010-2011 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak için sıkı bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Çalımbay, bütün futbolcuların uyum içinde olduğunu, hepsinin istekli ve arzulu şekilde çalışmalara katıldığını anlattı. Geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan tecrübeli stoper Zapotocny ile görüşmelerinin sürdüğünü de bildiren Çalımbay, ''Tabii ki bir stoper alacağız. Bu Zapo olursa bizim için çok daha iyi olur. Çünkü Türkiye'yi çok iyi tanıyan, Bursaspor ve Beşiktaş'ta oynamış bir arkadaşımız, ama kesin bir şey yok. Hala aramalarımız sürüyor. Görüştüğümüz arkadaşlarımız var, mutlaka bir ikisini takımımıza katacağız'' diye konuştu.