-ÇALIMBAY: STAT ERKEN AÇILMIŞ, EKSİKLERİ VAR İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, Türk Telekom Arena'da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ama bana göre biraz erken açılmış. Bazı eksikleri var. Her şey tamamlandığında gerçekten mükemmel bir stat olacak" dedi. Çalımbay, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray karşısına puan almak için çıktıklarını ifade ederek, ''Zaman zaman istediğimiz şeyleri yaptık. Her şey iyi gidiyordu. Yaptığımız kontrataklarda son paslarda dikkatli olsaydık, buradan en kötü beraberlikle veya galibiyetle ayrılabilirdik'' diye konuştu. İlk yarının ilk maçını oynadıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çok fazla yeni oyuncuya yer vermek zorunda kaldık. Fazla hazırlık maçı oynayamadık. Yolumuz uzun, daha çok maçımız var. Geldiğimden bu yana 9. maça çıktık, bunların 6'sı deplasmanda oldu. Bundan sonra iç sahada oynayacağımız maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bugün takımın mücadelesinden memnunum, sadece kaçırdığımız goller eksiklikti.'' -''STAT ERKEN AÇILDI''- Çalımbay, her şeyden önce Türk Telekom Arena'da emeği geçen herkese teşekkür ederken, ''Ama bana göre biraz erken açılmış. Bazı eksikleri var. Her şey tamamlandığında gerçekten mükemmel bir stat olacak'' dedi. Statta mükemmel bir atmosfer gördüklerine anlatan Rıza Çalımbay, ''Galatasaray taraftarı da bugün gerçekten mükemmeldi. Takımlarının kazanması için her şeyi yaptılar. Böyle önemli maçlarda Galatasaray'a büyük bir taraftar katkısı kesin olur'' şeklinde konuştu. Çalımbay, Hayrettin'in maçtaki bir pozisyonda sırtına bir darbe aldığını ve nefes alamadığını belirterek, müşahede altına alınan futbolcunun durumunun ilerleyen saatlerde belli olacağını sözlerine ekledi.