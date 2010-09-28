-ÇALIMBAY: RIZA'NIN SUÇU NE? ESKİŞEHİR (A.A) - 28.09.2010 - Eskişehirspor Kulübü ile sözleşmesini karşılıklı fes eden Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Golleri ben kaçırdım, golleri ben yedim. İyi orta yapamadım, defansta iyi duramadım. Hücuma iyi çıkamadım, iyi paslar veremedim. Rıza'nın suçu ne? Ben anlamadım'' dedi. Çalımbay, Eskişehirspor Kulübü Yönetimi ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiklerini belirterek, üçüncü sezonunu geçirdiği Es-Es'ten resmen ayrıldığını kaydetti. Eskişehirspor'un başında iki yıl boyunca çok iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu: ''Efsane Es-Es'i yeniden ayağa kaldırdık. Eskişehirspor'un neler yapabileceğini herkese gösterdik. İlk yıl Süper Lig'de kaldık, ikinci yıl ligi üst sıralarda bitirdik. Bu sezon defansa takviye yapmak istedik. Sezon başında Cezayir Milli Takımı'nda oynayan iki stoper istedim. İstediğim adamları alamadık. Defansa Diego ve Sadıgov alındı. Ben izlemeden Diego alındı. Diego da transferin son günü alınan Sadıgov da hazır değildi. Defansa istediğimiz takviyeyi yapamadık. Yediğimiz gollerin yüzde 99'u defans hatasından kaynaklandı.'' Çalımbay, bu sezon yaptıkları 6 maçın 4'ünde iyi oynadıklarını belirterek, ''İkinci haftadan itibaren ne olduğunu, neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde taraftar (Rıza istifa) demeye başladı'' dedi. Yaşanan olaylar nedeniyle kendisinin ve oyuncularının ikinci haftadan itibaren stres ve gerginlik yaşadığını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti: ''Maçlarda genelde iyi oynadık. Hiçbir takıma karşı ezik oynamadık. Hep kazanmayı düşündük. İstatistiklere bakılsın. En çok şut atan, orta yapan, hücum yapan biziz. Sezon başından beri şanssızlık yaşadık. Oyunu skora yansıtamadık. Böyle olunca iki başarılı yıl hemen unutuldu. Golleri ben kaçırdım, golleri ben yedim. İyi orta yapamadım, defansta iyi duramadım. Hücuma iyi çıkamadım, iyi paslar veremedim. Rıza'nın suçu ne? Ben anlamadım.'' Çalımbay, üçüncü sezonunu geçirdiği Eskişehirspor'da bazı futbolcuların kendilerini kulüpten üstün gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''O malum arkadaşlara (kimse kulüpten üstün değil) dedim. Bazıları takım için canla başla çalışan, disiplinli oyuncular yerine takım içinde huzursuzluk yaratan oyuncuları alkışladı. Sezon başında kadro dışı bıraktığımız Ümit Karan'ın bazı futbolcuları arayarak (iyi oynamayın, Rıza hoca gitsin, ben tekrar geleceğim) dediğini duydum. Ümit'e (Böyle şeyler yapma. Yanlış işlerle uğraşma) dedim.'' Çalımbay, Eskişehirspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Takımın başına kim gelirse gelsin, kimse merak etmesin bu takım küme düşmez. Eskişehirspor bir iki hafta sonra çıkışa geçecektir ve ligi iyi bir yerde bitirecektir'' dedi. Çalımbay, yurt içi ve yurt dışında çalışma planlarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Geride kalan 6 hafta beni çok yordu. Öte yandan bu 6 hafta beni çok hırslandırdı. Teknik direktörlüğe yeni başlamış gibiyim. Eskişehirspor'dan böyle gitmeyi hak etmedim. Süper Lig'de daha iyi, daha pahalı kadrolar var. Onların durumları da istedikleri gibi değil ama herkes hocasına sahip çıkıyor.''