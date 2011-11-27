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Spor

Çalımbay: ''İyi netice alabilirdik'' İSTANBUL (A.A)

27 Kasım 2011 00:27

-Çalımbay: ''İyi netice alabilirdik'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri karşılaşmada, yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini söyledi. Çalımbay, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının ilk 60 dakikada defansif anlamda iyi olduğunu ancak, ofansif olarak aynı performansı sergileyemediğini belirterek, ''İlk 60 dakikada galibiyeti hak edecek oyun oynamadık. Daha sonra yaptığımız değişikler olumlu yansıdı ve pozisyonlar da bulduk. Maçın sonucunu da değiştirebilirdik, ama tecrübe öne geçti. Yakaladığımız pozisyonlarda ve son paslarda biraz daha dikkatli olabilseydik, buradan iyi bir netice ile ayrılabilirdik'' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in karşılaşmanın hakemlerinin yönetimlerini beğendiğini söylemesinin, sorulması üzerine Çalımbay, şunları kaydetti: ''Galip takım Fatih Hoca, mağlup olarak bitirseydi, daha farklı konuşabilirdi. Burada bizim de canımız yanıyor. Biz bu sene zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor maçlarımız, hakem hatalarından verdiğimiz maçlar oldu. Fatih Hoca galip geldiği için öyle söyleyebilir. Kırmızı kartlara baktığımız zaman Engin'in o hareketi yapmaması gerekiyor. Elmander'in arkadan vurmaması gerekiyor. Fatih Hoca'nın bu konuda söyledikleri yüzde 100 haklı. Ama hakem bizim penaltımızı vermedi ya da bize öyle geliyor. Fakat artık söyleyecek bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Artık önümüzdeki Trabzonspor maçını bakacağız, tek hedefimiz kazanmak.''

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