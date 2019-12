-ÇALIMBAY İDDİALI KONUŞTU SİVAS (A.A) - 28.10.2010 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş deplasmanına puan veya puanlar için gittiklerini belirterek, ''Her şeyi telafi etme şansımız var. Böyle maçlar bir şans aslında. İyi bitirdiğimiz takdirde tekrar herkese güven gelecek, tekrar her şeye sıfırdan başlayacağız'' dedi. Ligde Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Beşiktaş'tan çekiniyor musunuz'' sorusu üzerine Çalımbay, ''Şimdi çekinecek bir şey yok, zaten çekindiğin zaman bu ligden de çekilmen gerekiyor, yani bu iş böyle. Bizim çekinecek bir şeyimiz yok, ama bizim tek şanssızlığımız biz daha yeni geldik, takımı tam olarak tanımıyoruz'' diye konuştu. Takımı tanıma sürecinde olduğunu belirten Çalımbay, şöyle devam etti: ''Bu takımda bazı eksiklikler oldu ki biz buraya geldik, çünkü bir teknik direktör için bazı şeyleri değiştirme açısından biraz zor oluyor. Benden önce çalışan Mesut hoca gerçekten Sivas'ı zor bir dönemde almıştı, iyi de yerlere geldi, bana göre de burada çok başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi biz geldiğimizde de maalesef hakikaten Türkiye'nin en çok gol yiyen takımlarının başında geliyor, hatta ikinci. Demek ki burada problemler var.'' Ziraat Türkiye Kupası'nda, dün Manisaspor'a yenilmelerine rağmen takımın sergilediği oyundan memnun olduğunu, oynanan futbolun kendisini ilerisi için umutlandırdığını anlatan Çalımbay, Manisaspor maçındaki ilk 30 dakikalık iyi oyunu en az 70 dakikaya yaymaları gerektiğini belirterek, ''Bu da çalışarak oluyor, ama bizdeki en büyük sıkıntı zaman. Buraya başladık, başlar başlamaz da sakatlıklar çıktı karşımıza, arkasından da Beşiktaş maçı var'' dedi. -ÇALIMBAY, LİGDEKİ İLK SINAVINI BEŞİKTAŞ'A KARŞI VERECEK- Sivasspor'un başında ligdeki ilk sınavını, yıllarca formasını giydiği, bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı verecek olan Rıza Çalımbay, İstanbul'a puan için gideceklerini belirterek, ''İyi bitirdiğimiz takdirde tekrar herkese güven gelecek, tekrar her şeye sıfırdan başlayacağız, ama bizim için en önemli maç, buradaki oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı. Bu Sivas için tarihi bir maç olacak. O gün zaten taraftara da çok ihtiyacımız var. O gün inşallah tribünleri doldurursak onların desteğiyle de o maçı alacağımıza yürekten inanıyorum'' diye konuştu. Yetenekli futbolculara sahip olduklarını anlatan Çalımbay, futbolcuların kapasitesini yükselteceklerini belirterek, ''Bizim buradaki tek sıkıntımız zaman, onun için taraftarlarımızın biraz bize sabretmeleri gerekiyor'' dedi. Sakatlıkları bulunan Hayrettin Yerlikaya, Sedat Bayrak, Murat Sözgelmez ve kaleci Sead Ramoviç'in eksikliğinin çok büyük bir dezavantaj olduğunu ifade eden Çalımbay, ''İnşallah Beşiktaş maçıyla iyi bir şekilde başlayacağız. Tek düşüncemiz, tek gayemiz, Sivas'ı çok iyi yerlere getirmek. İkinci yarıda zaten hiçbir sorunumuz olmayacak, kesinlikle olmayacak. Hem yapacağımız takviyelerle, hem de yapacağımız çalışmalarla Sivas'ı çok yerlere getireceğiz. İnşallah devre arasına kadar iyi bir şekilde gideriz, ondan sonra bir sıkıntımız olacağını zannetmiyorum'' dedi.