Çalımbay: Her şey sahada bitecek

T24 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili, ''Herkesin emin olması gerekiyor, başta tabii ki Trabzonspor camiasının, biz sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. Yani her şey sahada bitecek'' dedi.



Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, bu seneki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu, bunu da gerçekleştirdiklerini söyledi. Ligin son haftasında kader maçının, Fenerbahçe ile oynayacakları maç olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:



''Antrenörlük hayatımızda tabii ki böyle şeylerle karşılaşacağız. Futbolculuk hayatımda böyle maçları çok oynadım, antrenörlük hayatımda da böyle olacak. Bize düşen çok büyük bir sorumluluk var, biz de bu sorumluluğun inşallah üstesinden geleceğiz. Biz başka birilerine benzemeyiz. Yani şunu anlatmak istiyoruz, biz takım ayırmayız. Bizim için Trabzonspor takımı da birdir, Fenerbahçe takımı da birdir. Ona sıkıp, buna sıkmama gibi, ona oynayıp, buna oynamama gibi bir düşüncemizin olması mümkün değil.''



İki takıma da çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Çalımbay, ''İki takımı da çok tebrik ediyorum. En başta büyüğümüz olan Şenol hocayı, arkadaşımız olan Aykut hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir grafik çizdiler, bana göre ikisi de şampiyonluğu hak ediyorlar. Ama tabii ki bir tane şampiyon çıkacak. Bize düşen de burada gerekli mücadeleyi göstermek. Sahanın dışındaki hiçbir şeye izin vermiyoruz. Benim kesinlikle böyle bir şeye izin vermem mümkün değil. Her şey sahada bitecek'' diye konuştu.



Karşılarındaki takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Çalımbay, şöyle devam etti:



''16'da 16 giden bir takım. Mükemmel bir grafik çizen bir takım ve son maçı da bizimle. Tabii ki bu 3 ihtimalli bir maç. Kendi taraftarımın önünde de mağlup olmak istemiyorum. Ama futbol bu. Onun için de her şeyin olabileceği bir maç. Bizim oynayacağımız maç, zor bir maç ama çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bunun da farkındayız ve hiçbir oyuncuma izin vermedim. Sadece eşi rahatsız olduğu için izin verdiğimiz Sandro dışında bütün arkadaşlarımızı burada tuttuk. Ve antrenmanlarımızı da aynı ciddiyetle yapıyoruz. Sanki final maçını biz oynuyormuşuz derecesinde. Biz çıkacağız, sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. Biz sadece yapılması gereken mücadelemizi, bize yakışacak mücadelemizi sahada göstereceğiz. Onun için kimse oralarda bir şey aramasın. Oynadığımız oyunla, verdiğimiz mücadeleyle bu maçta hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir şaibenin olmadığını da görecekler.''



Görev yaptığı bütün takımlarda beyaz bir sayfa bıraktığını ifade eden Rıza Çalımbay, ''Yani kimse bizim arkamızdan laf söyleyemez. Futbol ne gerektiriyorsa onu yaparız. Çünkü ben futbola minnettarım, eğer biz bu günlere gelmişsek futbol sayesinde geldik. O yüzden de futbola hiçbir yerinde ihanet etmem. O yüzden ne gerekiyorsa onu yapacağız'' dedi.





'FENERBAHÇE TARAFTARININ AÇTIĞI PANKART'



Beşiktaş'ta teknik direktör olduğu dönemde Fenerbahçe taraftarlarının kendisi hakkında açtığı pankarta da değinen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



''Tabii ki insan görünce üzülüyor ama benim kafama takacak bir şeyim yok. Çünkü ben geçmişimden rahatsız olan bir insan değilim. Ama benim o pankart olayını koskoca Fenerbahçe camiasına bağlamam mümkün değil. Orada kendini bilmez 3-4 kişinin yaptığı bir şey. O 3-4 kişi için söylüyorum, o cevabı da biz zaten o gün sahada verdik. Belki de Beşiktaş-Fenerbahçe tarihinde olmayacak bir maç oynadık ve Fenerbahçe takımını kalecisiz de olsa 4-3 yendik. Onun için onun üstünde duracak değilim. Öyle şeylerden dolayı da Fenerbahçe düşmanlığı gibi bir şey yaratmalarına da gerek yok.''



Takım ayırma gibi bir düşüncelerinin kesinlikle olamayacağını söyleyen Çalımbay, ''Ben Sivasspor'a leke sürdürtmem. Onu herkes bilsin. Biz çıkacağız alnımızın akıyla maçımızı oynayacağız. Maç ne olur onu bilemem. Üç ihtimalle bir maç ama kimse hiç bir şey aramasın'' dedi.