-ÇALIMBAY, HAVUTÇU VE VURAL DA İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında teknik direktörler Rıza Çalımbay, Tayfur Havutçu ve Yılmaz Vural ile eski futbolculardan Sinan Engin'in de ifadesinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan Trabzon'da gözaltına alınan iş adamı Zeki M, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Zeki M, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Zeki M, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.