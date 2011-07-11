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ÇALIMBAY, HAVUTÇU VE VURAL DA İFADE VERECEK   İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 21:27

-ÇALIMBAY, HAVUTÇU VE VURAL DA İFADE VERECEK   İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında teknik direktörler Rıza Çalımbay, Tayfur Havutçu ve Yılmaz Vural ile eski futbolculardan Sinan Engin'in de ifadesinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan Trabzon'da gözaltına alınan iş adamı Zeki M, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Zeki M, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.  Burada sağlık kontrolünden geçirilen Zeki M, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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