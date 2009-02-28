Çalımbay galibiyetten memnun

Eskişehirspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçından 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Çalımbay, Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında zorlu maçlar yaptıklarını belirterek, takımına çok güvendiğini kaydetti.



Daha önceki maçlarında da iyi futbol ortaya koyduklarını, ancak bunun karşılığını alamadıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu:



"Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Her şeyin farkındayız. Bu hafta kazanmak zorundaydık. Bu hafta mükemmel mücadele ettik. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Yapacağımız final maçlarından sadece birini kazandık. Oynadığımız oyunun biraz daha üstüne çıkarak kalan maçları iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."