

Kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Sivasspor ile iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, galip gelmek için maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini, ancak çok basit goller yediklerini söyledi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor karşısında çok basit goller yediklerini söyledi.



Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada, galip gelmek için maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu kaydetti.



Son pasları ve girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, ''Çok basit goller yedik. Sivasspor, ikinci yarıda üç forvetle bütün riskleri aldı. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Son pas ve vuruşlardaki zaaflarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Oynadığımız oyunu skora yansıtırsak iyi olacak. Takımda yıllardan sonra ilk defa Süper Lig'de oynamanın heyecanı var. Bunu ilerleyen zamanlarda gidereceğiz'' dedi.



Bir gazetecinin taraftarlarla neden tartıştığını sorması üzerine Çalımbay, ''Sahanın kenarında her şeyimizi veriyoruz. Biz sahanın kenarında her şeyimizi verirken, bir taraftarın arkamızdan laf atması beni çıldırtıyor. Taraftardan destek istiyorum. Kendi taraftarımdan küçük de olsa bir tepki olması iyi bir şey değil. Bizim taraftara ihtiyacımız var'' diye konuştu.





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da çok çekişmeli bir maç yaptıklarını belirterek, Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini bildiklerini kaydetti.



Eskişehirspor takımının potansiyelinin ve taraftar desteğinin olmasından dolayı maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Uygun, ''Eskişehirspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. O tarz bir taktik uygulamaya çalıştık. Çok erken yediğimiz gol oyun düzenimizi bozdu. Attığımız golle birlikte tekrar dengeleri sağladık. Daha sonra Eskişehirspor bir penaltı kazandı. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Galip gelmek istiyorduk. Rakibimizin durumundan ziyade, oynadığımız futboldan zevk almak ve kazanan taraf olmak istiyorduk. Zor bir deplasmandan puan aldığımız için oyuncularımdan gurur duyuyorum'' dedi.



Sivasspor'lu futbolcu Musa Aydın da Eskişehirspor'un maçın ilk yarısında kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, ikinci yarıdan Sivasspor'un gerçek kimliğini sahaya yansıttığını bildirdi.