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Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçarak çalılıklara saklanan A

10 Ocak 2018 21:17

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçarak çalılıklara saklanan A.Y., atılan göz yaşartıcı gazla bulunduğu yerden çıkınca gözaltına alındı.
Yalıevleri Mahalesi\'ndeki bir adrese baskın düzenleyen polisleri fark eden A.Y. (23), kaçıp, çalıkların arasına gizlendi. A.Y. tüm aramalara karşın bulunamayınca, polis bölgeye göz yaşartıcı gaz attı. Gazın etkisiyle A.Y., saklandığı yerden çıkınca gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan S.K\'nın (23) da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenerek gözaltına alındı. 
İki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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