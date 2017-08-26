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Çalılık yangını işyeri ve seralara zarar verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, çalılık alanda çıkan yangının sıçradığı iki işyeri ve seralar zarar gördü

26 Ağustos 2017 20:14

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da, çalılık alanda çıkan yangının sıçradığı iki işyeri ve seralar zarar gördü.
İtfaiye ve polisi alarma geçiren yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Tarım Mahallesi\'nde otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, çevredeki yerleşim yerleri, kurbanlık satış noktaları ve seraları tehdit etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için bölgeyi yaya ve araç trafiğe kapattı. Ekiplerin çabalarına rağmen yangın önce iki işyerine sonra da çevredeki seralara sıçradı. Vatandaşlar bahçe hortumlarıyla müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, iki işyeri ve bazı seralar zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlememek için inceleme başlattı.

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