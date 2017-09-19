Çalılık içindeki Atatürk heykeliyle ilgili soru önergesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya\'da Atatürk heykelinin çalılık içine atılmasıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili araştırması ise sürürüyor.

Antalya\'da Göçerler Bölgesi\'nde ikamet eden CHP il delegesi Mustafa Çiftçi ve aynı bölgedeki bir sitenin bekçisinin yürüyüş yaptığı sırada çalılıklar içinde fark ettiği yaklaşık 2 metre boyundaki Atatürk heykeliyle ilgili araştırma sürüyor. CHP\'li delegenin İl Başkanı Mustafa Erdem\'i haberdar etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Foto Film Şubesi ekipleri, bölgede incelemeler yaptı. Ardından heykel çalılık alandan kaldırılarak muhafaza altına alındı.

KEPEZ KAYMAKAMLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, makilik alanda bulunan Atatürk heykelinin güvenilir bir yerde koruma altına alındığı açıklandı.

Açıklamada, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli Mevkii\'ndeki asfalt yoldan 30 metre uzaktaki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette polyester malzemeden imal edilmiş, yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykelinin bulunduğu ve ihbar üzerine emniyet görevlilerinin harekete geçtiği kaydedildi.

Atatürk heykelinin kimler tarafından, ne zaman ve hangi maksatla çalılık alana bırakıldığıyla ilgili araştırmaya başlandığı bildirilen açıklamada, faillerin tespiti ve yakalanması çalışmaları sonuçlandığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

BAŞBAKAN\'A SORU ÖNERGESİ

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, çalılıklara atılmış vaziyette bulunan Atatürk heykeliyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Kara, soru önergesinde çalılıklara atılan Atatürk heykelinin nereye ait olduğu ile bunu yapan kişilerin tespit edilip edilmediğini sordu. Önergede ayrıca Antalya\'da daha önce Atatürk heykel ve büstlerine karşı yapılmış başka saldırılar olup olmadığı, bunu yapanlara verilen cezaların da bildirilmesi istendi. Son dönemde Atatürk\'ün adına, anısına, heykel ve büstlerine karşı gittikçe artan saldırılara karşı hükümetin almayı düşündüğü önlemlerin de açıklanması istendi. Olaya sert tepki gösteren Kara, şunları söyledi:

SERT TEPKİ

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak bir değeridir. Bu topraklarda bağımsız, özgür ve demokrasi içerisinde yaşamamızı bizlere miras bırakan kişidir. Atatürk ölmüş olabilir ama onun çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti fikri ve idealleri hala yaşamakta. Bu saldırılar Atatürk\'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine de tahammül edemeyenlerin eylemleridir. Hükümetin bu tür eylemlere gerekli tepkiyi göstermemesi de bu saldırı eylemlerini cesaretlendirmektedir. Hükümet üyelerinin de bulundukları makamları Atatürk\'e ve Cumhuriyet değerlerine borçlu olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Heykelleri yıkmakla fikirleri de yıkacaklarını zannedenler karşılarında her daim Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk\'ün miras olarak bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne sahip çıkan milyonları bulacaklardır.\"



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