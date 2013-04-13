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Çalık'tan ATV'nin satışına yalanlama

Çalık Grubu, ATV'nin Avustralyalı medya imparatoru Rupert Murdoch'a satışın olmadığını belirtti

13 Nisan 2013 01:46


Çalık Grubu, ATV'nin yabancı bir medya şirketine satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Çalık Grubu, ATV'nin Avustralyalı medya imparatoru Rupert Murdoch'a satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Çalık Holding A.Ş. adına yapılan açıklamada, böyle bir satışın söz konusu olmadığı belirtildi.

Grup tarafından bugün medyaya gönderilen yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan ATV'nin Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation yahut herhangi başka bir medya grubu tarafından satın alındığı yönündeki haberler asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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