Çalık Siirt'te petrol arayacak

T24 - Çalık Grubu, Siirt Petrol Bölgesi’nde petrol arama ruhsatı için Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na başvurdu.



Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Siirt Petrol Bölgesi'nde petrol arama ruhsatı için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu.



Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.'nin ise, Marmara Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 12 Temmuz 2010 tarihinden 12 Temmuz 2012 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılması için başvurdu. Arar Petrol ve Gaz, Arama Üretim, Pazarlama A.Ş.'nin Siirt Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 29 Haziran 2010 tarihinden, 29 Haziran 2012 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılması için müraacat etti.







