Çalık Holding'den Wikileaks iddialarına yanıt

T24 - Açıklanan Wikileaks belgeleri arasındaki, ABD'nin Aşkabat'taki Büyükelçiliği'nden Washington'a gönderilen 14 Aralık 2007 tarihli bir gizli yazışmada Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın da isminin geçtiği iddiaları holdingden yapılan açıklamada yalanlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bazı internet sitelerinde Wikileaks belgelerine atıf yapılarak Sayın Ahmet Çalık ile ilgili bazı asılsız haber ve yorumlar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle şu hususu belirtmek isteriz ki, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı enerji danışmanlığı ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, Türkmenistan’ın en saygın işadamı olan ve kurmuş olduğu şirketler vasıtasıyla halen yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlayan Sayın Ahmet Çalık ve Türkmenistan’ın ilk kuruluş yıllarında kalkınmasının baş aktörlerinden biri olmuş ve bir başarı destanı yazmış Çalık Grubu hakkında en ufak bir araştırma yapılmaksızın hazırlanan gerçek dışı haberler son derece düşündürücü ve objektif yayıncılığa gölge düşürür niteliktedir. Kaldı ki, Çalık Grubu Türkmenistan’daki ilk ve öncü yabancı sermaye yatırımcısı olup başta tekstil, inşaat ve enerji alanlarında 100’ü aşkın dev yatırım ve projeye imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Grubumuz, Türkmenistan’da 25.000 Türkmen vatandaşını çeşitli alanlarda eğitmek ve yetiştirmek suretiyle nitelikli personel oluşturulmasına büyük katkı sağlayıp fabrikalar ilk kurulduğu dönemde %70 olan Türkmen personel oranını %97’lere taşımış, ilk dönemlerde ürettiği pamuğun ancak %2’sini kullanabilen bir ülkenin bugün ürettiği pamuğun %80’inden fazlası dünyanın en saygın markaları tarafından “Made in Turkmenistan” logosuyla kullanılan bir ülke haline gelmesine yadsınamaz bir katkıda bulunmuştur. Türkmenistan Devleti, Çalık Grubu ve uluslar arası yatırımcılarla ortak olarak kurulan ve işletilen 5 fabrika halen dünyanın en modern teknolojisiyle üretim yapmaktadır.

Diğer yandan, söz konusu mesnetsiz haberlerde adı geçen Cemal Göklenova Hanım Türkmenistan’da başbakan yardımcılığı ve bakanlık dahil çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş saygın ve mümtaz bir şahsiyettir. Kendisinin hapishaneye girdiği yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünü olup görev yaptığı süre içerisinde Grubumuzla herhangi bir sorun söz konusu dahi olmamıştır.

Bu vesileyle bir hususa daha açıklık getirmek gerekir ki, Türkmenistan’da yerleşik devlet ortaklı fabrikalara her türlü makine, ekipman ve yedek parça alımı resmi bir kuruluş olan ve tüm bakanlıkların temsilcilerinden oluşan “fiyat kontrol komitesi” tarafından onaylanmaktadır. Kaldı ki, bu fabrikalarda kullanılan malzemeler global çaptaki üreticilerden temin edilmekte olup bu husus malzeme alım fiyatlarının dünya koşullarında ve son derece şeffaf bir şekilde gerçekleştiğinin açık ispatı niteliğindedir.

Ülkemizi uluslar arası arenada başarıyla temsil eden Çalık Grubu hakkında kamuoyu nezdinde olumsuz bir intiba oluşturmaya yönelik bu gerçek dışı haber ve yorumlarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla sunduğumuz açıklamamıza yayınınızda yer vermenizi rica ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

Saygılarımızla,