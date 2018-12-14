Çalık Holding'den "sigortasız işçi" suçlamasına açıklama: Grubun yönetiminde olmayan yurt dışındaki fabrikaları ilgilendiriyor

Çalık Holding, Türkmenistan’daki tekstil fabrikalarında sigortasız işçi çalıştırdığına ilişkin olarak T24'te yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sorunun "yurt dışında grubun yönetim ve idaresinde olmayan fabrikaları ilgilendirmekte olduğu" belirtildi. Bakırköy ve İstanbul adliyelerinde görülen davalarla ilgili olarak açıklamada "İlgili davalarda bilgimiz dışında ve kötü niyetli olarak davacı tarafça ihtiyati haciz kararı aldırılmış ve ihtiyati hacizler aynı gün teminat yatırılmak sureti ile ortadan kaldırılmıştır" dendi.

Çalık Holding'den T24'e gönderilen açıklama şöyle:

T24 Haber Sitesi’nde “Sigortasız İşçi Çalıştıran Çalık Holding’e haciz!” başlığı ile yayımlanan haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve Çalık Holding hakkında yanlış ve taraflı bir algı yarattığı gerekçesiyle, aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

Çalık Holding ve iştirakleri bugüne kadar gerek Türkiye gerekse de faaliyette bulunduğu ülkelerin sosyal güvenlik ve iş kanunlarına uyum içinde faaliyetlerini sürdüren ve toplam 31.000 kişiye istihdam sağlayan köklü bir şirketler topluluğudur. Çalık Holding yurt içinde ve yurt dışında iş güvenliği, sağlık ve çevre konularında hassasiyeti ile bilinen ve bu konularda birçok uluslararası ödüle layık görülmüş bir gruptur. Çalık Holding kurumsal yönetişim ve iş etiğine bağlı kalarak, tüm çalışanlarının hak ve hukukunu koruma konusunda son derece hassas ve hakkaniyetli bir tavır sergilemektedir. Grubumuz bugüne kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında her zaman kanunlara saygılı davranmış ve davranmakta olup Çalık Grubu tarafından sigortasız işçi çalıştırılması veya işçi alacaklarının ödenmekten imtina edilmesi gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

Bahse konu haberdeki davalar yurtdışında grubumuzun yönetim ve idaresinde olmayan fabrikaları ilgilendirmekte olup, esasen henüz hukuki süreci tamamlanmamıştır. Haber, aşağıda detayları yer aldığı sebeple farklı amaçlarla grubumuz aleyhine algı yaratma hedeflidir.

Mahkemenin aldığı ihtiyati haciz kararı, grubumuz aleyhine kesin bir haciz kararı varmış gibi yansıtılmaktadır. İlgili davalarda bilgimiz dışında ve kötü niyetli olarak davacı tarafça ihtiyati haciz kararı aldırılmış ve ihtiyati hacizler aynı gün teminat yatırılmak sureti ile ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla, Çalık Holding ve Çalık Denim’in işçi alacaklarını ödememe nedeni ile malvarlığına haciz konduğu da tamamen yanlış bir haberdir.

İlgili haberde tamamen kaynağından hatalı ve kasıtlı olarak Çalık Holding ve Çalık Denim’in işçi alacağı ve hizmet tespiti davalarını kaybettiği yönünde kamuoyuna yanlış bilgi verilmektedir. Oysaki iddia edilenin aksine henüz derdest davalar sonuçlanmamıştır.

İşbu haber ile tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmakta ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme amacı güdülmektedir. Çalık Grubu olarak Türk adalet sistemince alınacak her türlü yargı kararlarına saygı duymaktayız. Bununla birlikte davaların amacından saptırılarak medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik kullanılmasına karşı da tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.

ÇALIK HOLDİNG